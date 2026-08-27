

"Ce qui commence par un bisou, ça se termine souvent par beaucoup plus"

Tahiti, le 14 septembre 2026 - Un homme de 25 ans a comparu ce lundi devant le tribunal de Papeete pour agression sexuelle incestueuse sur une fillette de cinq ans et une autre de 10 ans. Sous l’emprise de l’alcool le 14 juillet 2024, il aurait embrassé sur la bouche la plus jeune avant de faire le même geste sur la seconde. Il a été condamné à 18 mois de prison dont 12 mois avec sursis probatoire pendant deux ans assortis d'une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) et d'un mandat de dépôt.



“Manipulateur et menteur avec un large sourire.” C’est ainsi que l’expert psychiatre a décrit ce jeune homme de 25 ans, vivant depuis toujours à Hiva Oa. Il a comparu ce lundi devant le tribunal de Papeete pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineures. Deux victimes étaient au dossier : une petite fille de sept ans et une autre jeune fille de 12 ans aujourd’hui.



Le 14 juillet 2024, le prévenu, né à Nuku Hiva, raconte à l’audience “avoir emmené jouer” l’une des victimes, alors âgée de 5 ans. Puis il l’aurait attrapée de force par la taille et embrassée sur la joue, et la bouche. Un témoin a aussi rapporté les faits. “Il lui a fait un bisou et lui a dit je t’aime bé [bébé]”, a-t-il relaté. À un autre moment de la soirée, il aurait fait de même avec la seconde petite victime, âgée de 10 ans au moment des faits.



Ce 14 juillet, le jeune homme se trouvait avec des cousins du même âge. Il avait bu à outrance. “Vous étiez sous l’emprise de l’alcool”, a rappelé le président au jeune prévenu de près d’un mètre 90. Sa mère a rapporté au dossier que l’alcool ne faisait pas bon ménage avec son traitement. Elle a également expliqué qu’elle devait normalement “l’avoir à l’œil”.

​“Elles ont eu extrêmement peur”

Le jeune homme, au visage très juvénile, semble au premier abord loin du profil décrit par l’expert psychiatre. Le spécialiste évoque un homme “manipulateur et menteur avec un large sourire”. Son expertise a également relevé un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), une immaturité et une tendance à la psychopathie. Dans le quartier, le jeune homme est connu, mais pas forcément pour de bonnes raisons. “C’est quelqu’un à éviter dans le village d’après les témoins”, a rapporté le président du tribunal en lisant le dossier.



Le magistrat s’est tourné vers le prévenu pour lui demander : “Est-ce que vous vous rendez compte que c’est des faits très graves ?” Le prévenu comparaît sous escorte. Sa réponse : “Non.” A contrario, la procureure s’est montrée ferme. Pour elle, la gravité des faits ne fait aucun doute. Elle a aussi mis en garde contre la banalisation de ce qui peut sembler, au premier regard, n’être qu’un simple geste. “Ce qui commence par un bisou, ça se termine souvent par beaucoup plus”, a-t-elle avancé pour expliquer la gravité des faits reprochés au jeune homme.



Mais pour les deux jeunes filles, “c’était une agression. Elles ont eu extrêmement peur”, a rapporté le président de l’audience à la lecture du dossier, deux ans et deux mois jour pour jour après les faits.



C'est une peine plus lourde que celle requise par le parquet qui a finalement été prononcée à l'encontre de l'accusé : 18 mois de prison, dont 12 avec sursis probatoire pendant deux ans, assortis d'une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) et d'un mandat de dépôt.



La procureure avait pour sa part requis un an de prison avec sursis probatoire pendant 36 mois.

Le tribunal a prononcé l'interdiction de contacter les mineures, une obligation de soins ainsi qu'une mesure de protection des victimes. Sur le volet civil, c'est la même somme qui a été retenue que celle réclamée par le ministère public : 50 000 francs de dommages et intérêts pour chacune des victimes.

Rédigé par Violaine Broquet le Lundi 14 Septembre 2026 à 19:29 | Lu 823 fois



