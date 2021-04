Ce que révèlent les vestiges archéologiques de Tetiaroa

Outillage (lames d’herminette), pierres de four, éléments d’architecture… Collectés entre 2013 et 2015, plusieurs vestiges “lithiques”, dont l’analyse de 83 objets, mettent en évidence les traces de nombreuses interactions interinsulaires. Or, 90% de ces objets en pierre viennent probablement de Tahiti. “Les prismes utilisés comme éléments d’architecture dans les marae (…) montrent que les communautés installées à Tetiaroa étaient sans aucun doute liées politiquement et économiquement aux chefferies de Tahiti” et qu’elles étaient même “dépendantes des exportations tahitiennes pour les activités de subsistance les plus basiques”.

Par ailleurs, la composition de plusieurs artefacts indique des provenances plus lointaines, comme les îles Tonga, les Fidji, ou la Nouvelle-Zélande. Les prochains travaux permettront notamment d’identifier les “îles sources“ avec certitude.



Reste un vestige “dans un état de conservation tout à fait remarquable“. Celui du docteur Walter Williams, qui fait l’acquisition en 1904 de l’atoll auprès du prince Hinoi, grand chef de Arue. Sur le motu Rimatu’u, le docteur monte une exploitation de coprah “dont les vestiges sont encore nombreux” et méritent des analyses plus poussées sur les techniques et les matériaux de construction. Celles-ci devraient pouvoir renseigner sur les circuits commerciaux et la vie quotidienne pendant la période coloniale, “dans ce lieu finalement assez isolé des îles de la Société”.