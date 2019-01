Ce qu'on a attendu en 2018... En vain

En juillet 2017, Edouard Fritch s'était rendu à Makatea avec Colin Randall, P-dg de la SAS Avenir Makatea. Il avait fait part de son intention de lancer rapidement l’enquête publique… Un an et demi plus tard, cette enquête publique n'a pas encore été réalisée.

Lors de ce déplacement, Edouard Fritch avait souligné qu'il souhaitait que la population soit favorable au projet.

En juillet dernier, Tahirivairau Mai, fils cadet du maire de Makatea, Julien Mai, a créé l'association Makatea Agir pour la biodiversité. Au contraire des deux associations existant déjà, elle ne s'oppose pas au projet de l'Australien Colin Randall, P-dg de Avenir Makatea.

La SAS Avenir Makatea a estimé la ressource en phosphate à 6.5 millions de tonnes. "C'est du phosphate de haute qualité. Nous pensons vendre 250 000 tonnes par an", expliquait Colin Randall en novembre 2016. "La durée d'exploitation est prévue pour 26 ans. Il y aura 73 emplois directs." Mais ce projet s'il doit voir le jour devra être accompagné par une révision du code minier. "Celui-ci a été préparé et nécessite désormais un arbitrage interministériel, courant 2019", précise le gouvernement.