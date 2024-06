« Ce diadème revient aux Polynésiens »

Tahiti, le 8 juin 2024 – Sacrée Miss Tahiti 2024 lors de l’élection qui s’est déroulée dans les jardins de la mairie de Papeete vendredi soir, Temanava Domingo a reçu Tahiti Infos samedi en présence de ses proches. Pour cette jeune femme passionnée, l’année à venir s’annonce « magique ».



Quelques heures après avoir été élue, comment te sens-tu ?



« Je ne réalise pas encore et c’est une émotion assez surprenante. Je ressens de la gratitude car c’est un moment magique et en même temps, je me demande : est-ce vraiment moi ? Ce matin, lorsque je me suis réveillée, j’étais très heureuse d’avoir cette couronne et j’ai vraiment hâte de vivre cette année qui s’annonce magique. Je sais que j’ai énormément de chance et je suis très reconnaissante. Mais honnêtement, j’ai encore du mal à me dire que je suis Miss Tahiti 2024 ! »



Comment l'élection s’est-elle déroulée?



« Étonnamment, j’étais sereine, très calme et je vivais chaque danse, chaque défilé. Je ressens une belle évolution par rapport au gala Miss Tahiti où j’étais très stressée car c’était ma première scène en tant que candidate. J’ai fait du mannequinat mais ce n’est pas du tout la même chose car tu mets en valeur un vêtement alors que pour cette aventure, tu te mets en lumière. »



Pourquoi as-tu voulu concourir à cette élection et quelles sont les valeurs qui sont véhiculées, selon toi, au travers de ce titre ?



« On me pose souvent cette question mais je n’arrive pas forcément à trouver les mots. C’est comme si la vie m’avait dit : il faut que tu y ailles. J’ai eu plein de signes et je suis très sensible aux signes de la vie. En tant que Temanava, j’ai envie d’utiliser cette voix pour transmettre des messages forts, incarner ce modèle inspirant pour les jeunes femmes. Il faut cultiver sa beauté intérieure, prendre conscience de toutes les ressources qui sont en nous. Miss Tahiti m’a justement permis de réaliser tout ce qu’il y a en moi. »



Justement, quelles sont tes qualités et tes défauts ?



« Je suis passionnée. J’aime la vie, j’aime ma famille, j’aime les gens bienveillants et échanger avec eux. Parfois, il est plus difficile d’être bienveillant avec soi-même. Un défaut ? Ma maladresse ! D’ailleurs, depuis hier soir, je fais très attention à ma couronne ! »



Peux-tu nous parler un peu de ton parcours ?



« A 17 ans, je suis partie à Milan pour faire du mannequinat et j’ai alterné avec une licence en langues étrangères appliquées que j’ai faite à distance avec l’université de Paris Nanterre. Je l’ai eue l’année dernière. Ce n’était pas toujours évident, j’étais entre Milan et Paris mais je revenais toujours à Tahiti pour me ressourcer car j’ai cette chance d’avoir des parents qui pouvaient me le permettre. Je suis ensuite revenue en Polynésie où j’avais envie de suivre des formations dont une sur l’entrepreneuriat car j’aimerais monter mes propres projets. J’ai aussi suivi cette formation de coaching professionnel que j’ai terminée en mars juste avant Miss Tahiti. »





Quels liens as-tu avec ta famille ?



« Mon plus beau cadeau, c’est ma famille dans le sens où elle a toujours été présente même lorsque j’étais en France. J’éprouve un sentiment encore plus fort que la reconnaissance. Quand j’ai revu tous mes cousins hier, j’étais émue car je me revoyais enfant. Ils ont toujours veillé sur moi. Quant à mes parents, je suis fière d’eux car ils sont divorcés et se sont unis pour m’accompagner dans cette aventure qu’est Miss Tahiti. Cela est très touchant car la famille s’est réunie, elle s’est rassemblée et ce diadème ne revient pas qu’à moi mais aussi à ma famille, à mes amis, aux personnes qui m’ont accompagnée et surtout aux Polynésiens. Je remercie d’ailleurs ceux qui ont voté pour moi, qui ont cru en moi mais aussi le comité Miss Tahiti. Merci à chacune des candidates qui vont me manquer. Je suis reconnaissante, c’est une chance d’être aussi bien entourée. »

Est-ce qu’il y a des gens pour lesquels tu as une admiration particulière ?



« Je pense qu’il suffit de peu pour se sentir inspiré et il suffit parfois d’un échange pour que certaines personnes transmettent une émotion et qu’elles soient inspirantes. Je pense à ma mère, à mes tantes mais aussi à mes amies qui m’entourent, qui m’ont apporté beaucoup de choses et qui ont toujours été à l’écoute. »



Dans le cadre de cette aventure Miss Tahiti, que vas-tu faire dans les mois à venir ?



« Les trois mois à venir seront assez intenses. Je pense tout d’abord au Heiva auquel j’ai hâte de participer. Ensuite, il y aura la préparation pour le concours de Miss France qui aura lieu à la fin de l’année. »



Quelles sont tes passions dans la vie ?



« J’aime beaucoup cuisiner ! J’ai d’ailleurs promis à toutes les candidates de les recevoir à la maison afin que je leur prépare de la cuisine indienne, italienne ou polynésienne. Mais un plat simple comme du poisson cuit dans une feuille de bananier, j’adore aussi ! J’aime aussi beaucoup la photographie car avant d’être face à l’objectif, j’étais derrière et j’adore capturer les moments de vie instantanés. »



A l’approche des élections, aurais-tu un message à adresser à cette jeunesse qui te tient à cœur ?



« Prenons conscience. Le pouvoir est entre nos mains aujourd’hui grâce au vote. Je suis pour une politique qui rassemble et qui inspire la tolérance et la bienveillance. »

