Ce Repas de Paul Gauguin qui n’en était pas un...

Tahiti, le 10 avril 2021 – Que cachait Paul Gauguin derrière la scène du Repas, son tout premier tableau à son arrivée en Polynésie ? Si 130 ans après sa composition, sa signification échappe encore au Musée d’Orsay, Christine Duchateau, une passionnée de la culture polynésienne, y voit, références à l'appuie, la cérémonie du Tehe. Soit, le rituel de la supercision.



Et si Le Repas de Gauguin n’en était pas un ? Si le Musée d’Orsay, où l’œuvre s'expose, reconnaît lui-même dans son descriptif que “cette nature morte savamment composée ne correspond à aucun repas réel”, il admet également que la signification de la scène lui “échappe encore” 130 ans après sa composition. Alors que cachait l’artiste phare du postimpressionnisme derrière cette œuvre ? Passionnée de culture et de langue polynésienne, Christine Duchateau est convaincue d’avoir percée le mystère : il s’agit de “la cérémonie de la supercision, appelée Tehe, en langue tahitienne”.



Réservé aux garçons âgés de 10 à 12 ans, le rituel marque le passage de l’enfance dans le monde des hommes (lire encadré). “Les Tahitiens étaient tous supercisés. C’était une condition indispensable, à l’époque, pour entrer dans la vie adulte et avoir des rapports sexuels. Ils se rendaient chez un spécialiste de la supercision par petits groupes”, note cette ancienne radiologue qui a exercé plus de 30 ans en Polynésie.



Pour en arriver à cette déduction, elle aligne une liste d'observations très précises. Il y a bien-sûr “la table et la nappe" qui "évoquent un autel et un rituel comme certains critiques d’art l’avaient déjà dit. La nappe blanche dans les rituels chrétiens aurait pour origine le linceul du Christ”. Or, les Polynésiens n’utilisaient pas de nappe blanche à l’époque et encore moins pour un repas d’enfant.



“Une tâche rouge à la base de la lame”



A gauche au premier plan, il y aussi les bananes plantains, qui symboliseraient des pénis. “Trois ont des extrémités jaune clair, en faveur d’une modification de l’extrémité car ils viennent d’être supercisés”. Mais il y a surtout la présence “d’une tâche rouge à la base de la lame du couteau” qui aurait servi à l’opération. Ainsi, chaque objet a une fonction bien précise. “Le ‘umete servait à rincer le sexe (…), la callebasse à transporter l’eau de source”, tandis que la présence de goyaves, évoque l’utilisation de “jeunes pousses” de l’arbre, jadis “utilisées en pâte sur la partie coupée et l’hémorragie cessait rapidement”.



Elle attire également l’attention sur les ombres portées. “Protections divines qui président la cérémonie”, elles se dirigent toutes vers les enfants. Y compris celle du personnage en haut à droite. “L’ombre, dans la religion mā’ohi, est la projection sur la terre des pouvoirs divins, c’est pourquoi on plantait des arbres autour des chaque dieu ayant son arbre (…) pour bénéficier de leur ombre”, rappelle Christine, voyant dans ce personnage “un esprit” qui “surveille de loin cette cérémonie”.



Plus discret, la frise de cerises au niveau du sommet des têtes des enfants attire son attention. Car le fruit qui n’existe pas en Polynésie. “La cerise, dans le dictionnaire des symboles de J. Chevalier et A. Gheerbrant, représente la vocation guerrière du samouraï japonais et du destin auquel il doit se préparer : rompre la pulpe rouge pour atteindre le dur noyau, en d’autres termes faire le sacrifice du sang et de la chair pour arriver à la pierre angulaire de la personne humaine”. C’est en l’occurrence “ce qu’il se passe dans la tête des enfants qui viennent de se faire superciser : ils quittent l’enfance et entrent dans le monde des adultes”.