Cayenne: oubliée dans une voiture, une enfant décède sur le parking de l'hôpital

Cayenne, France | AFP | mercredi 30/09/2020 - Une enfant de deux ans est décédée, mardi, dans un véhicule garé sur le parking du centre hospitalier de Cayenne, oubliée par un de ses parents qui devait l'emmener à la crèche, a-t-on appris mercredi par un membre du personnel hospitalier et confirmé auprès de l'hôpital.



Malgré la proximité des lieux et du personnel de santé, l'enfant n'a pas survécu. La communication de l'hôpital n'a pas souhaité donner plus de précisions.



Un de ses parents, employé à l'hôpital, devait la conduire à la crèche le matin mais l'a oubliée à l'intérieur une partie de la journée, selon les premiers éléments de l'enquête.



L'information a mis plus de 24 heures pour remonter jusqu'aux autorités judiciaires. Avertie par voie de presse, la police nationale a dû envoyer des officiers de police judiciaire sur place pour se faire confirmer le décès.



Le procureur de la République de Cayenne, aussi prévenu mercredi, se dit "étonné" d'un tel délai.



Le dernier décès de ce type en Guyane remontait au 18 janvier 2013, lorsqu'un petit garçon de 3 ans avait perdu la vie dans des circonstances similaires.