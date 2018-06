Cayenne : le parquet a requis l'ouverture d'une information judiciaire contre un policier

Cayenne, France | AFP | mardi 19/06/2018 - Le procureur de la République de Cayenne Eric Vaillant a requis lundi l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre d'un policier du commissariat de la ville, Marcelo Louveau de La Guigneraye.



Le policier est accusé de "travail dissimulé par dissimulation d’activité, recel d’abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale aggravée, abus de confiance, falsification de chèque et usage", a-t-on appris mardi de source judiciaire

"Marcelo Louveau de la Guigneraye est soupçonné, notamment, d’exercer des activités de comptabilité auprès de plusieurs personnes, établissements et sociétés sans procéder aux déclarations auprès des organismes sociaux et fiscaux." a indiqué le procureur

Le policier affecté à la brigade de nuit est suspecté de liens avec des bars de la Crique, un quartier réputé mal famé de Cayenne auquel Emmanuel Macron avait rendu une visite impromptue fin 2017 à la place d'un rendez-vous programmé au commissariat devant lequel l'attendait un cortège de manifestants.

Dans cette affaire "l’IGPN a été saisie le 30 janvier 2016 au cours de l’enquête préliminaire initiée par le commissariat de police de Cayenne à la suite de contrôles de débits de boissons de la Crique en 2015." note encore le procureur.

Fin mai dernier, alors que l'IGPN était en Guyane et s'intéressait aux contacts du policier, celui-ci est soupçonné d'avoir fui au Brésil.

Les autorités brésiliennes ont confirmé aux autorités françaises que le passeport de l'intéressé "a été tamponné le mardi 29 mai à Oiapoque (ville brésilienne à la frontière de la Guyane)", avait confirmé ces dernières semaines le procureur à la presse locale alors qu'une de ses proches avait porté plainte pour "disparition inquiétante".

"Le parquet a requis la délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Marcelo Louveau de la Guigneraye en vue d’une diffusion au niveau international via le canal Interpol." a encore indiqué le procureur.

L'enquête va désormais passer entre les mains d'un juge d'instruction.