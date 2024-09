Paris, France | AFP | lundi 23/09/2024 - Catherine Deneuve présidera la 50e cérémonie des César le 28 février, à l'Olympia à Paris, ont annoncé lundi les organisateurs.



"Qui de mieux qu’une actrice hors norme pour fêter les 50 ans des César ?", ont estimé dans un communiqué commun l'Académie des César et la chaîne de télévision Canal+, qui les diffuse en clair.



Dans ce rôle honorifique de présidente, elle succède à l'actrice et réalisatrice française Valérie Lemercier.



A l'affiche de plus de 140 films, Catherine Deneuve, 80 ans, compte parmi les légendes du cinéma français, ayant tourné avec Jacques Demy, Luis Bunuel et encore François Truffaut, puis André Téchiné, Lars Von Trier ou François Ozon.



Elle maintient un rythme de travail soutenu, malgré un accident vasculaire cérébral en 2019, qui l'a éloignée quelques mois des plateaux.



Dernièrement, Catherine Deneuve a été avec sa fille Chiara Mastroianni à l'affiche de "Marcello Mio" du réalisateur Christophe Honoré, en compétition au Festival de Cannes.



La cérémonie des César, qui récompense le cinéma français, a été créée en 1975 et sa première édition a eu lieu en avril 1976. Initialement diffusée par le service public (Antenne 2 puis France 2), elle est retransmise en clair par Canal+ depuis 1994.



Les nominations aux 50e César doivent être annoncées le 29 janvier. La 49e édition avait vu le triomphe d'"Anatomie d'une chute", de Justine Triet (César du meilleur film et de la meilleure réalisation).