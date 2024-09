Cathay Pacific inspecte ses A350 après la défaillance d'un moteur, 15 avions ont besoin de nouvelles pièces

Hong Kong, Chine | AFP | mardi 03/09/2024 - La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a affirmé mardi que 15 de ses Airbus A350 avaient besoin de nouvelles pièces après avoir inspecté l'ensemble de sa flotte, immobilisée à la suite d'une panne d'un composant moteur fabriqué par Rolls-Royce, "la première de ce type".



Cathay, l'un des plus grands utilisateurs mondiaux d'avions A350, a immobilisé au sol sa flotte de 48 appareils et annulé des dizaines de vols après qu'un avion à destination de Zurich a été contraint de rebrousser chemin vers Hong Kong lundi.



La société a déclaré avoir identifié "une défaillance d'un composant du moteur" fabriqué par Rolls-Royce, sans toutefois préciser lequel. "Ce composant est le premier de ce type à subir une telle panne sur un A350 dans le monde", a-t-elle indiqué.



Mardi après-midi, Cathay a déclaré que son équipe d'ingénierie avait identifié 15 avions dont les pièces de moteur étaient affectées et en avait réparé trois avec succès. "Les avions restants continueront d'être hors service jusqu'à ce qu'ils aient été réparés et autorisés à fonctionner."



Tous les avions concernés devraient reprendre leurs opérations d'ici samedi, a indiqué Cathay.



Cathay a annulé mardi 24 vols aller-retour, notamment vers Singapour, Bangkok, Tokyo, Taipei et Osaka. Elle a annoncé qu’elle en supprimerait 10 autres mercredi.



Selon Keith Brown, directeur de l'ingénierie, la compagnie aérienne est en contact avec les autorités aéronautiques de Hong Kong ainsi qu'avec les constructeurs de l'avion et du moteur.



"Chaque avion fait l'objet d'une inspection rigoureuse", a déclaré M. Brown dans un communiqué.



"Une fois l'inspection terminée, les avions autorisés à voler seront remis en service, tandis que ceux qui présentent des problèmes techniques feront l'objet de réparations et d'entretien supplémentaires".



Cathay Pacific est l'une des compagnies qui compte le plus d'A350.



Rolls-Royce a indiqué à Bloomberg News qu'il s'engageait à travailler en étroite collaboration avec Cathay alors que le titre du groupe a baissé de 6,47% à Londres lundi.



Il a annoncé cette année vouloir investir plus d'un milliard de livres sterling (1,3 milliard de dollars) pour améliorer sa gamme de moteurs d'avions commerciaux.



Mardi, le groupe a confirmé que les A350 sont "propulsés par des moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97", qu'il a défendus, ajoutant qu'il prenait des mesures pour améliorer leur durabilité.



La société "s'engage à travailler en étroite collaboration avec la compagnie aérienne, l'avionneur et les autorités compétentes pour soutenir leurs efforts", a-t-il ajouté, ajoutant qu'une enquête en cours sur l'incident "empêche Rolls-Royce de commenter".



"Rolls-Royce tiendra également les autres compagnies aériennes qui exploitent des moteurs Trent XWB-97 pleinement informées de tout développement pertinent, le cas échéant", a-t-il ajouté.



Un porte-parole de Singapore Airlines a précisé à l'AFP que la compagnie était en train d'inspecter "par précaution" les moteurs Rolls-Royce, sans déceler actuellement d'anomalie sur ses Airbus A350.



En novembre dernier, le directeur général d'Emirates, Tim Clark, avait exprimé ses inquiétudes quant à la durabilité et la longévité des moteurs de l'A350.



Airbus a affirmé de son côté qu'il "travaillait en étroite collaboration avec Rolls-Royce et Cathay Pacific".



"A ce stade, il serait inapproprié pour nous de commenter davantage, dans l'attente de l'enquête en cours", a déclaré le constructeur aéronautique à l'AFP.



Cathay a annoncé le mois dernier prévoir d'acheter jusqu'à 60 Airbus A330-900, qui viendraient s'ajouter à sa flotte de plus de 230 appareils.



Shukor Yusof, analyste chez Endau Analytics, société de conseil basée à Singapour, a déclaré que cette affaire affecterait probablement les résultats financiers de Cathay.



"A chaque fois qu'un avion est cloué au sol à grande échelle, c'est critique car cela a un impact sur les passagers et, en fin de compte, sur les résultats", a-t-il déclaré à l'AFP, ajoutant qu'il reste à voir si d'autres transporteurs disposant de grandes flottes d'A350 - comme Singapore Airlines ou Japan Airlines - sont touchés.



"Il y a des problèmes logistiques chroniques impliquant la chaîne d'approvisionnement et la main-d'œuvre résultant de la crise du Covid et qui reviennent maintenant", a-t-il souligné.



L'action Rolls-Royce a cédé 6,47% à Londres lundi, mais s'est redressée mardi après les inspections de Cathay.