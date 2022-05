Castex veut continuer à servir le pays mais quitte la vie politique nationale

Paris, France | AFP | lundi 16/05/2022 - Le désormais ancien Premier ministre Jean Castex a annoncé lundi vouloir "continuer à servir notre pays" mais fera "un pas de côté en sortant de la vie politique nationale", a-t-il déclaré lors de la passation de pouvoirs à Matignon avec la nouvelle cheffe du gouvernement Elisabeth Borne.



"Je ferai en ce qui me concerne un pas de côté, en sortant de la vie politique nationale dans laquelle je ne suis finalement entré qu'un peu par effraction en juillet 2020, je continuerai, bien sûr, à servir notre pays, il y a tellement de façons de servir son pays quand on l'aime, en dehors de la politique", a affirmé M. Castex visiblement ému et chaleureusement applaudi par le personnel de Matignon à la fin de son discours.



M. Castex a rendu un hommage appuyé aux "agents et fonctionnaires de l'État et du service public" et plus particulièrement aux personnels "de santé publique" auxquels il a associé les salariés de santé du privé qui ont fait face à la pandémie de Covid-19.



Ils "ont fait face avec un courage et une abnégation absolument exceptionnelle à toutes les vagues de la pandémie", a-t-il relevé.



Il a également salué "les membres du Parlement et notamment la majorité parlementaire" "fidèle et d'une grande loyauté". Il a également eu une "pensée particulière" pour les victimes d'attentats terroristes comme celui qui a couté la vie au professeur Samuel Paty, le 16 octobre 2020.



A sa successeure, M. Castex a rappelé qu'elle devait veiller "à ne jamais oublier" les "millions" de concitoyens de la France silencieuse qui est "la colonne vertébrale de la France" et qui ne s'expriment "pas forcément sur les réseaux sociaux" ou "les chaînes d'information continue".