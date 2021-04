Cas Covid, rebond léger mais confirmé

12,3% de la population vaccinée



Alors que la couverture vaccinale des plus de 75 ans de Tahiti et Moorea continue sur sa lancée (64,1% pour une dose, 56,05% pour deux), les taux augmentent aussi dans les tranches d’âge inférieures : 33% chez les 60-74 ans et 12,1% chez les 18-60 ans (au moins une dose).



Dans les îles, les taux de couverture augmentent plus lentement, sauf pour les Marquises. Par archipel, le taux de couverture des plus de 18 ans est de 18,4% à Tahiti et Moorea, 24,8% pour la Terre des hommes, 14% aux îles Sous-le-Vent, 8% aux Tuamotu-Gambier et 5,2% aux Australes.



Au total, la couverture vaccinale en Polynésie française avec au moins une dose du vaccin rapportée à l’ensemble de la population est de 12,3% contre 3% en Nouvelle-Zélande, 11,5% en Nouvelle-Calédonie, 17% en France et 39% aux États-Unis.