Carton plein pour les Tiki Toa face à la Lituanie

Tahiti, le 7 avril 2023 - Menés 3-1, vendredi, dans leur troisième match amical face à la Lituanie, les Tiki Toa ont renversé leurs adversaires pour s'imposer finalement en prolongations sur le score de 5-4. Teva Zaveroni et ses joueurs se rassurent avant d'aborder en août prochain la Ligue des Nations de l'OFC, un tournoi qualificatif pour le Mondial de beach soccer.



Tout n'aura pas été parfait pour les Tiki Toa à l'issue de leurs trois matchs amicaux face à la Lituanie, mais l'on retiendra surtout que, même malmenés, les coéquipiers de Raimana Li Fung Kuee ont trouver les ressources nécessaires pour s'imposer à chaque fois face aux Baltes. Et la dernière partie jouée vendredi sur le sable de Aorai Tini Hau a sans doute été la plus compliquée à négocier pour les hommes de Teva Zaveroni. Menés 3-1 à l'issue du premier tiers-temps, les Tahitiens ont ensuite renversé leurs adversaires avant de l'emporter en prolongations sur le score de 5-4.



Le capitaine Li Fung Kuee a montré la voie



Pour la première fois en trois matchs, la Lituanie allait faire la course en tête au score. Paulius Gedraitis (1-0, 2e) et Elvinas Navickas (2-0, 3e) donnaient l'avantage à leur équipe au cours du premier tiers-temps. Néanmoins Jonathan Torohia réduisait la marque pour les Tiki Toa (2-1, 8e) et le capitaine Raimana Li Fung Kuee aurait même pu égaliser sur un beau retourné, mais sa frappe est allée s'écraser sur le poteau gauche.



Dans le deuxième tiers-temps, la Lituanie a repris deux buts d'avance grâce à Mantas Makutunovicius (3-1, 13e). Ce dernier a profité d'un mauvais contrôle de Heirauarii Salem pour refaire le break pour les jaunes. Les Tiki Toa ont ensuite remis le pied sur le ballon et se sont procurés de belles situations de but et c'est finalement Tamatoa Tetauira, l'un des joueurs les plus en vu lors de ses trois confrontations, qui a remis les Tahitiens dans le bon sens en fin de deuxième tiers-temps (3-2, 22e).



Et au cours de la dernière période les Tiki Toa allaient définitivement renverser les Baltes. Rainui Tze-Yu d'abord, nouveau venu dans le groupe des doubles vice-champions du monde, inscrivait son deuxième but avec la sélection tahitienne de beach soccer (3-3, 32e). Puis Gervais Chan Kat donnait pour la première fois l'avantage au score aux Polynésiens (4-3, 35e). Mais les Lituaniens ne voulaient certainement pas repartir de Tahiti les valises pleines et Elvinas Navickas égalisait pour son équipe (4-4, 36e). Tout s'est finalement décidé aux prolongations et c'est le capitaine, Raimana Li Fung Kuee qui a pris ses responsabilités. Le joueur de Dragon sur une magnifique frappe offrait la victoire aux Tiki Toa (5-4, 37e). Les Lituaniens ne s'en relèveront pas, et les Tahitiens signaient ainsi un carton plein avec trois victoires en autant de matchs disputés.



"Ca nous fait du bien d'avoir ce genre de confrontations la dernière fois que l'on avait joué c'était il y a plus d'un an lors de la dernière Coupe du monde", a indiqué le capitaine Li Fung Kuee à l'issue de la rencontre de vendredi. "C'était ce que l'on recherchait de la confrontation", a complété de son côté le sélectionneur des Tiki Toa, Teva Zaveroni. "On a été mené 2-0 et ce n'est pas toutes les équipes qui ont les capacités de revenir comme ça dans un match. Il faut que l'on continue à jouer notre jeu et toujours insister aussi. C'est ce que les garçons ont réussi à faire. Ca n'a pas toujours été facile et c'est ce que l'on recherche." C'est en tout cas avec le plein de confiance que les Tiki Toa aborderont en août prochain la Ligue des Nations de l'OFC, un tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe du monde de beach soccer qui se jouera en fin d'année aux Emirats Arabes Unis.