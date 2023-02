Carton plein pour le marché du terroir de Hao

Hao, le 25 février 2023 - Il fallait être sur le qui-vive dès l’aube ce samedi place Tokere à Hao pour avoir le choix parmi les produits proposés à l’occasion du premier Marché du terroir de l’année. La population est venue en masse profiter des différents stands de plats paumotu.



Dès 4h30, il faisait à peine jour et la foule était déjà là sur la place Tokere de Hao où les exposants, prêts, attendaient, sous le hall de la mairie. Après l'ouverture des portes à 5 heures, il n'aura pas fallu plus d’une heure aux visiteurs pour vider les étalages. Pour ce premier Marché du terroir de l’année, il n’y avait pas de pêcheurs ni de producteurs de fruits et légumes mais des exposants de plats locaux, typiques des Tuamotu que les Paumotu aiment déguster avec leur café du matin. Ils ont été servis samedi matin avec un énorme choix avec papaikea ipo, taiero poisson, poisson séché, pahua curry, et toutes sortes de faraoa.

Deux stands sortaient du lot. Tout d’abord celui de Charles Lau qui proposait des plantes en pots prêtes à être mises en terre avec des variétés ornementales, légumineuses ou médicinales. Mais également des pots de fleurs vides fabriqués artisanalement en ciment. Et celui de la maison familiale rurale (MFR) représentée par son directeur Pierre Le Cor et quelques jeunes de l’école. Ils vendaient des minibacs à culture qui ont remporté un franc succès. Ils étaient composés de deux plantes potagères (tomates et poivrons) et d’une petite bouteille d’engrais à base de poissons, Le produit de cette vente a vocation à financer une partie de leur voyage scolaire vers la Nouvelle-Caledonie prévu en cette fin d’année.