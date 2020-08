Carton plein pour Noémie à The Voice Kids

Mais avant d’arriver à ce prime de télévision, la jeune fille, collégienne en 4e à Tipaerui, n’en n’est pas à son coup d’essai. Passionnée de musique, Noémie, qui vit à Punaauia avec ses parents et son petit frère Hugo, a découvert le ‘ukulele à l’école en CM1, lors de son arrivée à Tahiti en 2015.

Tout de suite, c’est l’accord parfait entre l’instrument et la petite fille de l’époque. Et depuis, pas une fausse note. Noémie demande à ses parents d’acheter un ‘ukulele pour continuer à jouer en dehors de l’école. Elle apprend son premier morceau, “Apepe” de Teiva LC, sur cet instrument qui deviendra son meilleur compagnon. “C’est mon bouclier”, reconnaît Noémie.

Lors de la sortie du film “A Star is born”, de Bradley Cooper avec Lady Gaga, Noémie s’attaque à son deuxième morceau, Shallow, un titre en anglais, et commence à avoir envie de partager son amour de la musique.

Elle décide alors de se lancer dans les concours. En février 2019, elle se présente au concours Fenua Kids show et se qualifie pour la finale où elle interprète un medley de “Apepe” et “Shallow”, sa première scène. Noémie remporte ce jour-là son premier concours. Le début d’une histoire qu’il la conduira jusqu’à The Voice Kids quelques mois plus tard. Coachée par Bruno Demougeot, la jeune fille travaille sa voix, sa prestance sur scène. “Elle a vraiment un timbre de voix magnifique”, avoue son coach.

Pour intégrer l’émission de télévision, Noémie a dû passer de nombreuses auditions. D’abord avec le directeur de casting, Xavier Vergès, venu au fenua en mai 2019 puis par Skype. A chaque casting, éliminatoire , Noémie, les réussit un par un, jusqu’à se qualifier pour venir passer l’audition à l’aveugle à Paris. Etape qu’elle a survolée, avec son fidèle ‘ukulele.