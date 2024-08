Carton plein au Nu'uroa Fest 2024

Tahiti, le 3 août 2024 – Opération réussie pour la 5e édition du Nu'uroa Fest qui a rassemblé plus de 600 personnes ce samedi dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. Un événement festif familial et gratuit qui permet au Heiva de jouer les prolongations en mettant à l'honneur des groupes de danse et de chant qui n'ont pas forcément été primés. Comme le veut la tradition, le “meilleur costume” du groupe Ia Ora te Hura a trouvé sa place au Musée où il sera désormais exposé.



Comme chaque année depuis sa création en 2018, le Nu'uroa Fest est un événement très attendu car il promet toujours de belles découvertes de la culture polynésienne, et de jolies rencontres avec ceux qui l'incarnent. Les jardins du musée de Tahiti et des îles, à Punaauia, offrent pour l’occasion un cadre unique aux groupes qui n'ont pas été primés au Heiva et qui peuvent jouer une dernière fois leur spectacle.



Cette année, trois groupes de danse, les Tamari'i Mataiea, 'O na Teva e va'u, et Heikura Nui, et deux groupes de chant, Te Manu Ai'a et Tamariki Rapa ont ainsi été mis à l'honneur le temps d'une journée.



Des pupu hīmene qui ne sont intégrés que depuis l'année dernière comme nous l'a précisé Vaiani Tanetoa, responsable de la communication au sein de Te fare Tauhiti Nui. “Des groupes non primés mais qui méritent d'être vus ou revus”, comme nous l'a précisé Vaiani Tanetoa, responsable de la communication au sein de Te fare Tauhiti Nui.

“Je suis encore sur mon nuage”



C'est la 5e édition de cet événement organisé en partenariat avec le musée de Tahiti et des îles. Et la tradition veut que celui qui a remporté le prix du grand costume au Heiva i Tahiti profite du Nu'uroa Fest pour remettre officiellement son costume au musée. “Le musée le conservera pendant plusieurs années à l'occasion d'expositions futures et il a déjà 200 costumes en patrimoine”, a souligné Vaiani Tanetoa. Et c'est donc le groupe Ia Ora Te Hura de Poerani Germain qui a remporté le prix Joseph Uura du “beau grand costume”.



Une pièce créée autour du thème de la lune, comme nous l'a expliqué la costumière du groupe, Nanihi Croteau : “On a utilisé des matériaux pour mettre en avant le blanc, gris, noir... les tons de la nuit, de la Lune, et des étoiles.” Et pour rester dans le thème, Nanihi Croteau ne “réalise pas encore” que sa création originale va être exposée au Musée des îles. “C'est une très grande fierté et je suis encore sur mon nuage.”

Rédigé par Stéphanie Delorme le Samedi 3 Août 2024 à 16:12 | Lu 187 fois