Carton Rouge rattrapé par la justice

Une information judiciaire a ensuite été ouverte en 2014 des chefs “d’exercice illicite de changeur manuel, de blanchiment de fonds et d’acceptation par candidat à une campagne électorale de dons en espèces excédant le plafond légal des dépenses”. Selon nos sources, l’exploitation des comptes de campagne des trois candidats par les enquêteurs a permis de “constater qu’aucun des candidats n’a déclaré avoir reçu des dons en espèces”. Or, “au vu des auditions” de certains témoins, “ces derniers ont bien affirmé que des devises d’une valeur de plusieurs millions de Fcfp ont transité au sein du collectif Carton Rouge, or ces sommes n’ont jamais été comptabilisées ni déclarées officiellement.”



Le code électoral précise à ce sujet que tout don supérieur à 150 euros (17 800 Fcfp) doit se faire en chèque et qu’un particulier ne peut financer une campagne au-delà de 4 600 euros (550 000 Fcfp).



Dans ce dossier à tiroirs, cinq personnes ont été mises en examen au cours de l’année 2016. Pierre Marchesini, Hinano Tunoa et Gaston Tetuanui sont notamment mis en examen pour “acceptation par candidat à une campagne électorale de dons en espèces excédant le plafond légal des dépenses”. Les deux autres personnes mises en cause sont le mandataire financier du collectif et de Pierre Marchesini et le commerçant qui échangeait de grosses sommes en numéraire au profit du collectif sans en avoir la qualité professionnelle.



Après deux confrontations reportées cette année, le juge d’instruction doit à nouveau entendre les mis en cause ainsi que plusieurs témoins avant le mois de septembre.