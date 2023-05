Carte blanche laissée aux danseurs du centre Tschan

TAHITI, le 16 mai 2023 - Le centre de danse Tschan revient avec une 4e édition de ses créations/cartes blanches. Le rendez-vous donne la parole aux danseuses et danseurs de l’école qui peuvent présenter, en solo ou en duo, une chorégraphie de leur choix. Ils sont 32 à y participer.



Comment les élèves s’approprient-ils le vocabulaire technique de la danse pour nous parler d’eux-mêmes ? C’est à cette question que l’événement “Créations cartes blanches” tente de répondre. Il a été lancé il y a quatre ans par Florence Yhuel, directrice du centre Tschan. Elle place l’expression des danseuses et danseurs parmi ses principales priorités.



Chaque inscrit – ils sont 32 volontaires cette année – a donc toute liberté pour imaginer une chorégraphie. Danseuses et danseurs choisissent leurs pas, mais aussi leur musique, leur costume… “ La seule contrainte a été, cette année, de mettre en place un univers ”, indique Florence Yhuel.



Les “Créations cartes blanches” sont ouvertes aux élèves à partir du cycle 3, c’est-à-dire à l’âge de 11 ans. “ Une jeune fille de 9 ans a tenu à y participer, elle m’a montré sa variation et a été acceptée ”, rapporte Florence Yhuel. Elle compte parmi les inscrits mais sera hors concours. Les autres seront notés par un jury qui décernera différents prix.



Peterson Cowan, président du jury



Le jury est composé de quatre membres : l’artiste Taina Calissi, la violoncelliste Maryse Castello, Emmanuelle Charrier, chargée des affaires culturelles au haut-commissariat, et Peterson Cowan, professeur de chant au conservatoire artistique de la Polynésie française, qui assurera la présidence. “ Ils ne sont pas de vrais représentants de la danse, mais ils s’y sont tous très sensibles et c’est ce regard un peu extérieur qui est intéressant ”, commente Florence Yhuel. Tous ont accepté un temps d’échange avec les danseuses et danseurs à l’issue des prestations pour répondre aux questions et partager leur ressenti.



Les fidèles inscrits des “Créations cartes blanches”, en particulier la troupe du jeune ballet, se présentent avec toujours plus d’assurance. Ils ont été invités à développer, fouiller et approfondir leur travail.



Pratique



Le samedi 20 mai au petit théâtre de la Maison de la culture, de 13h30 à 15 heures.

Tarif : 1 500 Fcfp.



Billets en vente

Pour plus d’informations : 87 71 55 41 ou



Scène ouverte : Créations Dansées



Le 1er juin, la scène de la brasserie Hoa sera ouverte à tous les danseurs amateurs ou professionnels qui souhaitent présenter une création (danse classique, jazz, contemporain, hip hop et/ou art du cirque). Les créations devront faire entre 45 secondes et 2 minutes. Inscriptions possibles jusqu’au 28 mai. Contactez Orama au 89 52 01 96 ou envoyez un mail à



