Carrefour Moorea : l'enquête publique est ouverte

Moorea, le 7 mars 2022 - Une enquête publique portant sur le projet de création d’un supermarché Carrefour à Maharepa est ouverte à Moorea jusqu’au 8 avril prochain. À l’initiative de Louis Wane, représentant les sociétés SCI Sogil et Société commerciale de Moorea, le projet prévoit également une galerie commerciale ainsi que la construction de 173 emplacements de stationnement.



Une enquête publique sur l’étude d’impact sur l’environnement concernant le projet de création d’un supermarché Carrefour à Maharepa, dans la commune associée de Paopao, est ouverte depuis lundi, jusqu’au 8 avril 2022. Les dossiers sont consultables à la mairie annexe de Paopao, à la mairie de Afareaitu ainsi qu’à la Direction de la construction et de l’aménagement de Papeete. À l’initiative de Louis Wane, représentant les sociétés SCI Sogil et Société commerciale de Moorea, le projet consiste en la création, sur une surface de 8 044 mètres carrés, d’un supermarché qui comportera un magasin d’alimentation générale et de produits non alimentaires. Le supermarché sera notamment constitué d’une surface de vente intérieure et d’un service d’enlèvements de marchandises. Une galerie commerciale sera également construite devant le magasin et sera formée de 10 unités dont une pharmacie. Le projet prévoit aussi la construction d’un parking avec 173 emplacements de stationnement comprenant 140 véhicules, plus 13 unités réservées aux personnes à mobilité réduite, 15 pour les familles et 5 réservées aux vendeurs. À noter que des espaces supplémentaires dédiés aux deux-roues seront également construits. Le parking principal au Nord sera semi-couvert, équipé d’une ombrière, afin de protéger les véhicules et les passagers des intempéries.



Nouvel apport d'eau potable



Concernant l’approvisionnement en eau, le porteur de projet précise que le réseau collectif actuel ne peut fournir de l’eau potable nécessaire au projet, mais compte néanmoins sur les futurs travaux de la commune de Moorea-Maiao, visant à augmenter la capacité de la production d’eau à Temae et à étendre le réseau de distribution sur Maharepa, pour bénéficier d’un nouvel apport en eau potable depuis le réseau public dans le local d'adduction d'eau potable (AEP). La construction d’une station d’épuration est également prévue sur une surface de 100 mètres carrés. Celle-ci sera destinée aux eaux usées du supermarché et des commerces de la galerie. Au niveau des travaux préparatoires, des travaux de défrichage du site sont prévus avec le débroussaillage, l’abattage et le dessouchage des arbres. Le projet prévoir également des travaux de terrassements d’un volume de 25 000 mètres cubes dont 5 000 de déblais excédentaires qui seront évacués vers un site autorisé.