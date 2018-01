Carnet de voyage - Tubuai, l’île aux trésors…

TUBUAI, le 25 janvier 2018. On peut parcourir Tubuai à grande vitesse et se contenter de se prélasser sur les plages magnifiques cernant l’île, mais on peut aussi décider de l’explorer un peu plus en profondeur et d’aller à la rencontre de ses habitants, beaucoup d’entre eux étant des artisans de grand talent. Petite balade australe pour les amateurs de belles choses…



Tout le monde n’a pas une mine d’or ou un puits de pétrole sous les pieds. A Tubuai, en tous les cas, nous n’avons rien trouvé de ce style, mais en revanche, il y a un « or rouge » saisonnier et un « or vert » douze mois sur douze, le letchi et le pandanus.