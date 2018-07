Carnet de voyage - Termas Jahuel : douceur et… cactus !

Pour y aller :

Papeete-Santiago avec Latam une fois par semaine, avec escale à l’île de Pâques. De Santiago, transfert privé en voiture avec chauffeur pour environ 100 US dollars/pers. (sur la base de deux personnes). Ou location de voiture au départ de l’aéroport de Santiago (inutile d’aller se coltiner les embouteillages du centre-ville de Santiago).



Pour y séjourner :

La chambre double en pension complète est à 33 000 Fcfp sur Booking.com (les très copieux et délicieux petits-déjeuners sont inclus). Le centre propose des forfaits très attractifs à 500 US dollars environ (en fonction de la saison), du dimanche au mardi pour deux personnes.



De l’eau, encore de l’eau

L’eau des Termas Jahuel est excellente en soins externes, mais aussi en tant que boisson. Elle nettoie le sang, active les fonctions rénales et urinaires, elle est légèrement diurétique, facilite la digestion, prévient les caries, elle est antiseptique et nettoie la peau, enfin elle élimine les toxines de l’organisme.

En bains, elle a un grand pouvoir analgésique et anti-inflammatoire, son pH stimule la circulation et améliore la régulation thermique ; elle aide à rénover la peau, elle la protège, elle réduit le stress et ses symptômes associés (insomnies) et elle rend même les cheveux plus brillants. Bref, c’est une cure de jouvence que vous pouvez vous offrir.



Le spa

Nous n’allons pas vous énumérer la gamme de soins que propose le spa de Jahuel, ce serait un peu long : il y a tout de même 7 soins du corps, 13 massages, 6 traitements cosmétiques corporels, et 9 soins de visage. Sans compter que l’eau de Jahuel coule à volonté dans votre salle de bains, complétant les soins du centre.



Pour les enfants

Pour vos enfants, les tarifs sont très attractifs : gratuité jusqu’à huit ans -et pendant certaines périodes pour les plus grands, vacances scolaires notamment. Ils ne “casseront pas les pieds” aux adultes, puisque leur est offert, outre la pension complète, le “Club Jahuel” où ils pourront s’amuser de 10h00 à 18h00 dans un cadre vierge de toute pollution (pendant que maman sera au massage et que papa dormira devant la piscine).



Souvenirs

Une boutique remplira d’aise les clientes, avec de nombreux produits de beauté et produits bio déclinés dans une gamme “Jahuel”.



Bon à savoir

-Le célèbre vignoble Errazuriz (vins très réputés) est à 10 minutes de route.

-Vous pourrez rejoindre le sanctuaire de Los Andes et la station de ski de Portillo en 30 minutes en voiture.