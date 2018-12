Carnet de voyage - San Francisco, capitale de l’empereur des Etats-Unis

« À la demande d’une large majorité des citoyens de ces États-Unis, moi, Joshua Norton, anciennement de la baie d’Algoa, Cap de Bonne Espérance, et maintenant pour les derniers neuf ans et dix mois de San Francisco, Californie, me déclare et me proclame moi-même Empereur de ces États-Unis ; et par la vertu et l’autorité qui me sont ainsi conférés, ordonne par le présent acte et impose aux représentants des différents États de l’Union de se réunir au Music Hall de cette ville, ce au 1er jour de février prochain, et d’y amender les lois actuelles de l’Union afin qu’elles améliorent le mal dans lequel la nation se trouve, et qu’ainsi la confiance soit rétablie, autant dans le pays qu’au-delà, pour notre stabilité et notre intégrité.



Norton 1er, Empereur des États Unis. »