Carnet de voyage - Napier : fleurs, Art Déco et air marin

Nous ajouterons à cette curiosité architecturale de Napier, la beauté de son front de mer et de ses jardins. La cité est fleurie à l’envi et le cœur piétonnier de la petite ville est une merveille de sérénité et de tranquillité.



On est en milieu urbain, certes, mais dans une cité de poupée, colorée et apaisante. Il suffit de se balader dans Nelson Park, Tiffen Park (petit et central), McLean Park ou plus simplement au délicieux Clive Square, un rien kitsch on vous l’accorde, mais complètement dans le ton de la ville, pour en mesurer le pouls tranquille et zen.



Enfin les amateurs de grand air remonteront à vélo la Marine Parade, qui fait face à l’océan, promenade extensible, toujours en bord de mer, sur l’interminable ligne droite de la State Highway.



Un stop à l’Aquarium de Napier permettra de se reposer en découvrant les écosystèmes aquatiques de la région (marins et d’eau douce).