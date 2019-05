Carnet de voyage - Mystèrieux "tiki" de San Agustin

Certaines statues sont érigées devant la tombe, écrasées par la masse d'une énorme dalle monolithique (à la manière d'un dolmen breton) ; d'autres, isolées, sont fichées dans le sol à faible distance de la nécropole (à la manière d’un menhir) ; la plus grande mesure sept mètres de haut : on trouve aussi comme éparpillées au hasard dans la forêt des petites statues et quelques géantes, le plus souvent anthropomorphiques, réalistes ou très fantaisistes (quelques monstres ont, à l'évidence, pour vocation de faire peur).



Qui fit très exactement quoi à San Agustin ?



Avec humilité, reconnaissons que l'archéologie n'a pas répondu à cette vaste question. On sait tout juste que la plupart des statues datent d'une période comprise entre - 50 avant J.C et + 500.



Sculptés dans des blocs de lave, ces "tiki" étaient peints, comme l'ont prouvé les trouvailles les plus récentes : ainsi, à El Purutal, une tombe double est-elle gardée par un superbe couple de "monstres", homme et femme, encore ornés de leurs peintures -rouge, jaune et blanche- d'origine.



Qui étaient vraiment ces artistes ?



Quelle est la signification de chaque statue ?



Pourquoi leurs ciseaux d'obsidienne cessèrent-ils un jour leur travail, bien avant l'arrivée des conquistadores ?



Personne n'a encore trouvé de réponse à cette énigme de San Agustin, l'une des plus flamboyantes cultures précolombiennes.

Textes et photos : Daniel Pardon