Carnet de voyage: Manihi, ou le temple (oublié) de la perle

Il est, à ce titre, d’autant plus intéressant de rendre une petite visite à la ferme toute proche de la pension Poerani Nui, la ferme Temotu Perles, de Michel Grillot. Elle est l’exemple type de la petite structure familiale fonctionnant en mode survie, tous les travailleurs impliqués encore dans cette aventure espérant des jours meilleurs et des cours un peu plus soutenus.

Le volume de nacres greffées n’a plus rien à voir avec ce qui se faisait dans le temps, mais l’esprit pionnier est encore bien présent, le désir de se battre aussi tandis que la qualité des produits comme les prix proposés valent largement que l’on y jette un peu plus qu’un simple coup d’œil. Il y a des affaires, de très bonne affaires à réaliser, le stock vendu à la pension Poerani Nui ayant de quoi satisfaire bien des exigences à notre avis.

En tous les cas, cette immersion, même brève et même superficielle dans le monde de la perliculture, enchantera tous ceux qui ne sont pas familiarisés avec cette activité, sur laquelle plane toujours l’esprit des pionniers (nous pensons tout spécialement à KoKo Chaze) et, plus lointaine dans le temps, la magie des récits d’Henry de Monfreid, trafiquant de perles du côté de la Mer Rouge et de la corne de l’Afrique…



Textes et photos : Daniel Pardon