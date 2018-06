Carnet de voyage: Les grottes secrètes de Rurutu

Pour l’une de ces grottes, la marche d'approche en forêt ne présente pas de grandes difficultés. D’autres, en revanche, nécessitent au moins une corde, tant elles sont difficiles à approcher. La grotte que nous visitons avec Reti et Heimata a peut-être pu servir de refuge aux anciens, mais il ne subsiste pas de vestiges visibles d'occupation passée. L'entrée, vaste, éclairée par la lumière tamisée de la forêt, laisse deviner que plus bas, dans l'obscurité, se trouvent des couloirs, des boyaux, des chatières qui s'infiltrent dans le rocher.

Lampes torches allumées, la progression dans l'obscurité commence. Plus on s'enfonce, plus il fait sombre, mais plus cette obscurité est habitée, habillée de formes et de sculptures spectrales et fantastiques. Le faisceau des lampes frontales n'est pas assez vaste pour tout éclairer ; le plafond, les murs, les galeries latérales ou basses, chaque centimètre carré offre un spectacle en trois D qui laisse loin derrière le meilleur des artisans sculpteurs. Ici, la nature, millimètre par millimètre, a façonné, travaillé, moulé, trituré le carbonate de calcium, lui conférant des formes et des brillances inattendues, d'une délicatesse folle.