Carnet de voyage - Les Samoa aux temps anciens

SAMOA, le 28 février 2019. De 1900 à 1914, une partie de l’archipel des Samoa était sous tutelle allemande. Une colonie que les gouverneurs surent rendent prospère puisqu’elle ne dépendait en rien des subsides de Berlin ; écoles, hôpitaux, routes, produits exportés (caoutchouc, hévéa, coprah, etc.) les Samoa, devenues indépendantes depuis 1962, connurent alors leurs plus riches heures.



Erich Scheurmann (1878-1957), sans doute nostalgique du voyage qu’il y effectua lorsque l’archipel était encore sous domination allemande, rédigea en 1920 un roman qui connut un succès universel, le « Papalagi », dans lequel il faisait parler un chef, notamment des Européens et de leurs drôles de coutumes. On lui doit aussi un livre moins célèbre, « Samoa », publié lui aussi en 1920, dans lequel il présente ce qui fut un fleuron des colonies allemandes, avant d’illustrer son propos par plus de cent clichés en noir et blanc dus à divers photographes d’Outre-Rhin. Indubitablement, le Tahiti d’antan, le Tahiti de Gauguin transparaît dans chacune de ces photos des Samoa. Nous en avons sélectionné quelques-unes pour un petit voyage dans le temps chez nos cousins samoans.



Daniel Pardon

Clichés extraits de « Samoa »d’Erich Scheurmann (1920)