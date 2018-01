Carnet de voyage - Les Bataillard, derniers sculpteurs de Tubuai

Paul Bataillard est aujourd’hui rassuré : sur le tard (mais ne dit-on pas « mieux vaut tard que jamais » ?), trois de ses quatre fils ont repris en main les gouges paternelles, les compas, équerres, maillets, massettes, rifloirs et autres racloirs et se sont mis dans le sillage de papa. Heureuse initiative qui leur permet, aujourd’hui, d’arrondir leurs fins de mois et surtout de conserver bien vivant un savoir-faire ancestral qui ne doit pas disparaître de Tubuai.



Sur ces trois frères sculpteurs, nous avons pu en rencontrer deux : Pierre Maihea Bataillard, 45 ans, le plus jeune de la fratrie, et Jacob, 55 ans, l’aîné, sans doute le plus méticuleux dans ses réalisations qui atteignent la perfection. Jean-Paul, le troisième fils sculpteur, est également à la manœuvre, et s’attaque, lui aussi, à de grosses pièces, Jacob nous ayant expliqué qu’il avait déjà réalisé une copie de Aa.