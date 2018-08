Carnet de voyage - Fruits colorés de Rurutu

Le grenadier est un arbuste de la famille des Lythracées, originaire d’Asie centrale. Il aime les terrains bien drainés et les saisons marquées. C’est pour cela qu’à Rurutu, les fruits font plus rouges et plus goûteux qu’à Tahiti, au climat trop chaud. Le nom de grenade vient du latin granatus, “abondant en grains”. Le fruit a donné son nom à la ville espagnole de Grenade. On compte plus de 2 000 variétés et cultivars de la grenade. Pour obtenir de beaux fruits, il faut tailler l’arbuste et limiter le nombre de fleurs.