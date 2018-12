Carnet de voyage - Dans les cimetières de Rimatara

RIMATARA, le 13 décembre 2018. Les habitants de Rimatara peuvent reprendre à leur compte la célèbre phrase du poète latin Horace qui écrivit : Exegi monumentum aere perennius parlant, en toute immodestie de ses Odes, mots qui se traduisent par J’ai achevé un monument plus durable que l’airain.



A Rimatara, si les tombes n’ont peut-être pas la dureté de l’airain, elles sont faites, malgré tout, pour durer et elles durent ! La population, ici, voue un culte bien particulier à ses morts, chaque cimetière méritant une petite halte…



Bon d’accord, plages de rêve, gastronomie de qualité, excursion variées, artisanat remarquable, quand on va à Rimatara, la plus à l’ouest des îles Australes, on ne fait pas le déplacement pour passer son temps dans les cimetières.



Et pourtant ! S’il y en a, en Polynésie française, qui valent le coup d’œil, ce sont bien ceux de Rimatara répondant tous à la même conception ; un alignement plus ou moins ordonné (souvent moins que plus) de stèles blanches et arrondies, portant en grosses lettres, visibles de loin, le ou les noms des défunts reposant au pied de ces petites constructions.



Certes, depuis quelques années, on voit apparaître des tombes plus « classiques », carrelage ou granit venant quelque peu modifier les codes funéraires, mais globalement, les lieux de repos éternels de cette petite île conservent tous un cachet bien à eux, d’autant que les responsables municipaux veillent à l’entretien de ces sites.