Carnet de voyage - C’est la saison des Rutacées !

PAPEETE, le 6 juillet 2018. Tahiti Infos a fait la part belle, jeudi dernier, aux cueilleurs d’oranges de la Punaruu. En ce début d’hiver austral, c’est l’occasion, au-delà des seules oranges des plateaux de la Punaruu, de jeter un œil sur la grande famille des Rutacées, actuellement en pleine production (tout spécialement les agrumes). Parmi ces espèces, quelques-unes, plus originales que d’autres, nous ont semblé dignes de figurer sur cette double page… Enfin sachez qu’il existe aujourd’hui en Polynésie, plus de cent espèces et variétés d’agrumes comestibles.



Textes et photos : Daniel Pardon