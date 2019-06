Carnet de voyage - Balade autour de Raivavae

A l’origine, l’île de Raivavae comptait trois grands tiki majestueux. Depuis 1933, les deux plus grands ont été achetés et ramenés à Tahiti. Le plus grand, une femme très forte, mesure 2,72m de haut, tandis que l’autre passe pour être un homme et mesure 2,14m. Les tiki oni et papa (localement appelés Heiata et Moana), passaient pour être les génies du sable et des rochers du bord de la mer, supposés protéger l’île d’éventuels envahisseurs. Un troisième, représentant un enfant, avait été enlevé mais lors de son chargement, il tomba dans le lagon où il se trouve toujours.



Aujourd’hui, Raivavae, dont les habitants ne cessent de réclamer le retour de leurs tiki, peut s’enorgueillir d’en posséder un dernier, non loin de Rairua, sculpté dans un tuf volcanique rougeâtre. Il a son oreille gauche partiellement brisée et il trône en majesté sur un petit ensemble de pierres, mais il faut bien reconnaître qu’il est très mal mis en valeur. Un grand merci toutefois au propriétaire du terrain qui, lorsqu’il n’est pas là, a le bon goût d’attacher ses chiens et de laisser ainsi les visiteurs admirer cet ultime chef d’œuvre de la sculpture de Raivavae dont on ne sait plus que peu de choses aujourd’hui…