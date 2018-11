Carnet de voyage - A Rimatara vole l’oiseau arc-en-ciel

Problème pour le ura, ses plumes rouges ; depuis toujours, les anciens Polynésiens étaient fascinés par cette couleur et étaient, à ce titre, grands consommateurs de plumes rouges pour les ornements de chefs. Or le ura n’a pas une aire de distribution très vaste : pourchassé à l’extrême, il avait disparu des îles Cook et on ne le trouve plus, chez nous, qu’à Rimatara, seule île (avec Ua Huka) où le rat noir n’est pas présent. En 2007, une quinzaine d’individus ont été réintroduits aux Cook, à Atiu, indemne elle aussi du rat noir, une réintroduction qui a été un succès. On trouve enfin des petites perruches rouges sur Teraina (archipel des Kiribati).



Affirmer que la population de Rimatara est mobilisée pour protéger sa perruche n’est pas un mot vide de sens ; un peu partout, des affiches sensibilisent les habitants et les visiteurs au danger que représenterait l’introduction du rat noir sur l’île ; ce rongeur a la capacité de monter le long du tronc des arbres ; or les ura nichent surtout dans des cavités de hotu ou de falcatas et un tel prédateur aurait tôt fait d’éradiquer la petite perruche. D’ailleurs, pour protéger l’habitat de ces oiseaux endémiques, les arbres comportant des nids et des anfractuosités ont tous été marqués d’un triangle ourlé de rouge, stipulant que l’arbre est l’hôte de vini et qu’il est donc interdit de l’abattre.