Carnet de voyage - 1888 : Hugo Emsmann sauve les Nauréens d’eux-mêmes

Il y eut, en Europe, la pax romana. Emsmann entendait bien instaurer la deutsche frieden, la paix allemande à Nauru et partout où il passerait dans le Pacifique ; pour cela, il expliqua aux douze chefs qu’ils ne sortiraient de leur prison que lorsque leurs hommes auraient rendu leurs armes.



La menace fut prise au sérieux, les Allemands faisant forte impression sur les indigènes. L’information fut transmise aux villages et toute la journée du 2 novembre, les Nauréens regroupèrent leurs armes et leurs munitions avec zèle. Le 3 novembre 1888 au matin, les chefs de guerre des douze village déposèrent aux pieds de Emsmann des centaines d’armes à feu (on parle de 765 fusils) et leurs cartouches. La consigne du capitaine pacificateur était claire ; l’Allemagne apportait avec elle la paix et les avantages du protectorat, mais en échange, aucune violence ne serait tolérée.



Emsmann, peut-être sans vraiment le mesurer, sauva d’eux-mêmes les neuf cent habitants de l’île encore vivants.



Les strictes règles de vie germanique (alcool prohibé) n’empêchèrent pas les « occupants » de se montrer habiles, comme ils le firent si bien aux Samoa ; plutôt que d’imposer un commandement inflexible, ils rétablirent les douze chefs dans leurs prérogatives et ceux-ci purent, dès le 4 octobre 1888, s’administrer sous la houlette d’un « beziksamtleute » allemand, l’équivalent d’un chef de bureau de district, Robert Rasch, négociant allemand installé sur place et marié à une habitante de l’île.



Auweyida (ou Aweida) fut le chef le plus connu et reconnu des douze.



Et c’est ainsi que pendant vingt-six années (de 1888 à 1914), grâce à huit administrateurs successifs, la paix et une certaine prospérité régnèrent sur Nauru, d’autant que la découverte en 1900 des gisements de phosphates, mis en exploitation en 1906, allait contribuer à cette richesse.

Hugo Emsmann, qui n’est certes pas passé à la postérité, sauva ainsi, grâce à sa détermination, les Nauréens du plus terrible massacre de leur histoire en l’espace de trois jours seulement et sans avoir eu à tirer un seul coup de feu. « Deutsche effizienz !“



Daniel Pardon