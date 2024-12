Cap sur le tourisme à Pueu

Tahiti, le 10 décembre 2024 – Constructeur de bateaux, Ronny Chung Tan a décidé de se lancer en famille dans les excursions nautiques au départ de la marina de Pueu, jusqu’à présent exclusivement occupée par des pêcheurs. Une initiative parmi d’autres, qui apporte un nouvel élan touristique à ce petit district de Taiarapu-Est.





Il y avait foule à la marina de Pueu, dimanche dernier. Les couronnes de ‘autī et de tiare Tahiti étaient de sortie pour Ronny et Reihana Chung Tan, à l’occasion de l’inauguration du VaiNono Iti III. Un bateau un peu particulier, puisqu’il embarque un double projet de vie dans son sillage.



Après avoir travaillé pendant plus de vingt ans dans la construction navale chez Nautisport Industries, à Taravao, Ronny Chung Tan a décidé d’exercer à son compte. “J’ai pris mon temps pour ce premier bateau, un 28 pieds en aluminium avec un moteur de 300 chevaux. Il porte le nom de nos deux enfants : Anavai et Alvino”, explique l’entrepreneur, qui souhaite faire rimer construction avec excursions.



Construction et excursions

Pour ce faire, il a choisi comme point de départ la marina de Pueu, jusqu’à présent exclusivement occupée par des pêcheurs. “On habite à Afaahiti et, d’habitude, on descend les bateaux à Tautira, mais c’est plus proche à Pueu”, remarque son épouse. “On a prévu d’aller jusqu’au Pari, à Tautira, pour visiter différents endroits avec un ami qui est guide professionnel là-bas. On espère pouvoir attirer des clients jusqu’à Pueu et faire bouger la commune. Ça permettra peut-être de rouvrir le marché voisin pour attirer des artisans, des agriculteurs et des pêcheurs”, poursuit le couple.



Un autre prestataire nautique, spécialisé dans les jet-skis, a récemment déplacé son enseigne de Afaahiti vers Pueu. Des hébergements touristiques sont également en construction dans le district. Un peu plus loin, à Tautira, l’offre s’est développée ces dernières années pour montrer que la côte est vaut aussi le détour, face à l’attractivité de Teahupo’o.



“Un moment important”

Le carnet de commandes de Ronny Chung Tan est ouvert, de même que celui des réservations, avec les premiers visiteurs attendus cette semaine. Plutôt traversée, Pueu pourrait donc progressivement devenir une commune où l’on prend le temps de s’arrêter. “Ça ne peut qu’être bon pour le développement touristique et économique. C’est un moment important pour la commune de Pueu : on espère que ça pourra permettre de développer des sentiers de randonnée et d’autres activités, comme la vente de produits locaux”, remarque le maire délégué, Hérold Atani, invité à la bénédiction du bateau. Il était accompagné du maire de Taiarapu-Est, Anthony Jamet : “Il y a une ouverture vers Taravao avec le motu Nono et côté Pueu-Tautira avec des sites remarquables. On espère que cette initiative pourra se pérenniser et en inspirer d’autres.”



Reste peut-être à établir un comité du tourisme à Pueu ou à Taiarapu-Est pour soutenir cet élan, Tautira étant la seule commune dotée d’une association. Un frein récemment souligné en conseil des ministres délocalisé.





