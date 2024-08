Cap sur Faratea pour l’Apetahi Express ?

Tahiti, le 12 août 2024 – Nouvel élan pour le projet de navette maritime entre Taravao et Papeete, en lien avec la desserte des îles Sous-le-Vent. Le groupe Tuatea souhaite ajouter la Presqu’île au circuit de l’Apetahi Express, à un “juste prix”. Si la société est prête à mettre le cap sur Taiarapu sous un mois, elle reste dans l’attente des résultats d’une étude du Pays concernant l’état du quai de Faratea.



La récente publication de la commune de Taiarapu-Est concernant une rencontre avec le groupe Tuatea (ex-groupe Degage, rebaptisé suite à la scission de la SNC Aremiti) n’est pas passée inaperçue. Envisagé depuis plusieurs années, le projet de liaison maritime entre Taravao et Papeete n’a jamais été aussi concret, puisque le navire concerné, l’Apetahi Express, est déjà en activité à destination des îles Sous-le-Vent.



“Tester l’appétence”

“On s’est dit que si on pouvait rajouter Maupiti, on pouvait aussi passer par Taiarapu. Ça peut être un avantage pour aller vers les îles Sous-le-Vent, mais aussi pour les conducteurs qui travaillent sur la ville”, remarque Samuel Matton, directeur général du groupe Tuatea. La traversée entre Taravao et Papeete se ferait en une heure, tôt le matin ou en fin de journée, pour éviter les embouteillages. En suivant les rotations actuelles, trois allers et trois retours pourraient concerner Taravao chaque semaine, mais pas les mêmes jours, les transports en commun ou le covoiturage restant de mise sur l’un des deux trajets quotidiens. “Sauf le mardi, où l’aller-retour entre Taravao et Papeete pourrait être effectué dans la journée. Ce serait un bon moyen de tester l’appétence de la population pour ce mode de transport”, souligne le référent.



Le quai à l’étude

Si l’entreprise est prête à étendre la ligne sous un délai d’un mois, une inconnue demeure : le quai de Faratea est-il encore exploitable ? “À notre niveau, on aurait voulu se lancer fin août, sauf que l’état du quai et de l’amarrage ne nous le permet pas. On fait tout pour que ce soit le plus rapide possible, mais une étude doit être réalisée en amont par le Pays”, explique Samuel Matton. Le délai pourrait donc être rallongé de trois mois. Au-delà de l’échéance en elle-même, si le quai de Faratea se révèle hors d’usage, l’entreprise ne disposerait pas d’alternative adaptée, dans l’immédiat.



S’agissant du tarif de la traversée, le montant n’a pas encore été révélé. Le directeur général promet toutefois “une bonne surprise” et “un juste prix” : “On sait que si on part sur un billet hors de prix, on n’aura personne.”



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 12 Août 2024 à 20:12 | Lu 834 fois