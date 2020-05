Cantinier ou conseiller municipal il faut choisir

Tahiti le 18 mai 2020 - Après une longue bataille judiciaire et une victoire, quatre des anciens salariés de la fédération Ta'u tama here, refusent de signer leur contrat avec la mairie de Moorea. La raison, ils sont candidats sur la liste communale Tapura menée par John Toromona. Or le code électoral le stipule : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus conseillers municipaux". Entre un emploi communal et un mandat communal, leur cœur balance.



En novembre 2019, la cour d’appel confirmait le jugement du tribunal du travail qui condamnait la commune à réintégrer 39 anciens cantiniers de la fédération Ta'u tama here. La grande majorité d’entre eux sont, depuis début mai, devenus agents salariés communaux, après plus de 30 mois de combat judiciaire. Mais ça se complique… Quatre de ces cantiniers se sont présentés aux élections municipales sur la liste Tapura de John Toromona. Or, le code électoral est très clair sur ce point : “les agents salariés communaux ne peuvent être élus conseillers municipaux de la commune qui les emploie”. Pour cette raison, les quatre larrons ont pris la décision de ne pas signer leur contrat de travail avec la commune.



Interrogé à ce sujet, le tavana de Moorea-Maiao Evans Haumani, qui occupe son poste du moins jusqu’au 2e tour des municipales, affirme ne pas comprendre. “Si c'est un problème politique, ça les regarde”



Du côté de la CSIP qui a suivi ce dossier depuis le début du conflit, Gisèle Teheiura ne mâche pas ses mots. “Ce sont des motivations politiques puisque les quatre personnes figurent sur la liste communale Tapura menée par John Toromona. Je suis très triste par rapport à la décision qu'ils ont prise. Ils n'ont pas voulu reprendre de peur de rendre la liste de John Toromona inéligible. C'est la motivation qu’ils m'ont donnée. Le syndicat a essayé de les raisonner ou en tout cas de trouver une solution pour qu'ils signent leur contrat (…). Ces salariés ont confirmé qu'ils ne voulaient pas signer (…). Aujourd'hui je suis déçue et en même temps triste pour eux. C'est de l'inconscience, ils remettent en cause leur carrière professionnelle, c'est quand même dommage”.