Canoë-kayak: privé de JO pour avoir saboté la boisson d'un rival

Tokyo, Japon | AFP | mardi 08/01/2018 - Prêt à tout pour participer aux jeux Olympiques de Tokyo en 2020, un champion japonais de canoë-kayak a versé une substance interdite dans la boisson d'un de ses rivaux, mais il a fini par avouer son geste et se retrouve privé de JO.



Yasuhiro Suzuki, 32 ans, a écopé de la part de l'agence antidopage d'une interdiction de pratiquer sa discipline pendant une durée de huit ans, a annoncé mardi la Fédération, qualifiant son acte d'"extrêmement malveillant".

L'athlète a admis avoir introduit un produit dopant dans la bouteille de Seiji Komatsu, 25 ans, lors d'une compétition nationale en septembre.

"La conduite de Suzuki est totalement contraire à l'esprit de fair-play qui doit prévaloir dans le sport", a estimé la Fédération de canoë-kayak dans un communiqué. Elle envisage de bannir le coupable à vie, rappelant qu'il s'en était déjà pris par le passé à des rivaux, notamment en volant leur matériel.

Yasuhiro Suzuki a admis son méfait après avoir assisté à une conférence antidopage lors d'un stage d'entraînement, selon la même source.

"Je me faisais du mauvais sang. Je craignais qu'il ne me surpasse", a-t-il tenté de se justifier, selon des propos rapportés par la chaîne de télévision publique NHK.

Seiji Komatsu avait remporté la course, mais il avait ensuite été contrôlé positif et avait été suspendu malgré ses vigoureux démentis.