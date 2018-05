Cannes: Godard absent du tapis rouge pour la projection de son film

Cannes, France | AFP | vendredi 11/05/2018 - Le réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard a brillé par son absence vendredi sur les marches du 71e Festival de Cannes pour la projection en compétition de son nouveau film, "Le Livre d'image", a constaté l'AFP.



Le mythique cinéaste de la Nouvelle Vague doit en revanche participer samedi en fin de matinée à une conférence de presse à distance, via l'application d'appels vidéos FaceTime, selon un agenda à l'attention des journalistes accrédités.



Quatre membres de l'équipe de son film ont effectué la montée des marches, mais sans le réalisateur, qui n'était déjà pas venu à Cannes lors de ses précédentes sélections, en 2010 puis en 2014.



Sur TV Festival, qui diffuse en direct les montées des marches avant chaque projection officielle, l'un des producteurs du film, Fabrice Aragno, qui travaille avec Jean-Luc Godard depuis "quinze ans", a simplement souligné que le réalisateur était "là dans le film".



"La présence d'un artiste, c'est dans son œuvre (...). OK, on a vu des photos de Picasso sur une plage, mais l'important c'est l'oeuvre. Quand on dit un Picasso, on pense à la peinture, donc quand on pense à un Godard, on doit penser au film...", a-t-il ajouté.



"Le Livre d'image", en lice pour la Palme d'or, est présenté comme une réflexion sur le monde arabe en cinq parties, à travers des images documentaires et de fiction.



Sa sélection cette année à Cannes est particulièrement symbolique, 50 ans après le Festival interrompu de mai 68. Alors que la France était en grève, Godard avait alors été en tête, aux côtés de François Truffaut, de la révolte pour exiger l'arrêt de la compétition par solidarité avec le mouvement étudiant et ouvrier.



Reclus en Suisse, le cinéaste de 87 ans, également présent cette année à travers l'affiche du Festival, tirée de "Pierrot le fou", s'est tenu éloigné ces dernières années du monde du cinéma.