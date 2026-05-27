

Canicule en Europe: plus de 35°C pour au moins 101 millions d'habitants

Tahiti le 25 juin 2026. Alerte rouge inédite aux Pays-Bas, records atteints en Suisse et à venir en Allemagne: plus de 101 millions d'Européens dont quelque 50 millions en France endurent jeudi des températures supérieures à 35°C, au moment où les autorités espagnoles et françaises commencent à compter les morts liés à cette vague de chaleur exceptionnelle.





"C'est la nouvelle normalité. Ces températures, ces nuits blanches, eh bien, il va falloir s'y adapter, c'est notre réalité", estime Polly Turton, responsable de l'action climatique de Shade the UK, une entreprise qui adapte les lieux publics au changement climatique. "Et pour l'instant, le Royaume-Uni ne s'est pas du tout adapté", regrette-t-elle.



Les canicules à répétition sont aussi un marqueur sans équivoque du changement climatique, causé principalement par la combustion d'énergies fossiles par les humains, ont montré les climatologues. Ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.



Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 380 millions d'habitants en Europe (hors Turquie), soit près des deux tiers, selon une analyse de l'AFP faite à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center.



Le pic de cette canicule historique devrait être atteint jeudi en France. Vendredi, les deux tiers du pays (61 départements) restent en alerte maximale, soit un peu moins que la veille (72), a prévu Météo France.



La France a commencé à compter ses morts par noyade, à domicile ou dans la rue. Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a rapporté une "mortalité en hausse" dans la capitale, où le thermomètre a franchi mercredi pour la quatrième fois en 150 ans les 40°C. Selon le ministère de la Santé, 25 arrêts cardiaques en 24h y ont été recensés contre 10 habituellement.



Les autorités ont annoncé que les hôpitaux étaient "saturés" à Paris et dans son agglomération et ont décidé d'interdire à partir de vendredi la consommation d'alcool dans la rue et les espaces publics à partir de vendredi midi et la vente d'alcool à partir de 18H00.

Autres conséquences de la chaleur, un deuxième puis un troisième réacteur nucléaire ont dû été arrêtés jeudi, en raison du réchauffement excessif des cours d'eau.



- "Je cuis" - En Espagne, les autorités ont recensé au moins 212 décès de dimanche à mercredi pouvant être attribués à la vague de chaleur.



En Italie, le quotidien Corriere della Sera a compté cinq morts de la chaleur, dont deux ouvriers agricoles et un maçon.



L'Allemagne a connu dès jeudi des températures pouvant dépasser les 40°C par endroit, battant des records absolus. Plusieurs événements sportifs et culturels en plein air ont déjà été annulés, comme le semi-marathon de Hambourg (nord).



Marc Trauth, étudiant de 24 ans, qui devait y courir "comprends cette décision" car la chaleur "n'est pas seulement dangereuse pour les coureurs mais aussi pour les gens qui aident le long du trajet".



Plusieurs personnes en Allemagne sont également mortes noyées en cherchant la fraîcheur.



Comme d'autres homologues européennes, la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn a recommandé à ses clients d'éviter de voyager et s'est même dite prête à rembourser certains billets réservés jusqu'au 30 juin.



En Italie, les tribunaux de Palerme (Sicile) ont annoncé suspendre toutes les audiences non urgentes jusqu'au 29 juin en raison de "températures intérieures exceptionnelles dues à un dysfonctionnement de la climatisation".



Une panne similaire a poussé le célèbre musée des Offices de Florence à suspendre la vente de billets jusqu'à dimanche afin de limiter le nombre de visiteurs.



Du côté de la Grande-Bretagne, l'alerte rouge "chaleur extrême", très rarement émise, a été prolongée jusqu'à vendredi soir pour Londres et une partie du sud-est par l'agence nationale de météorologie.



Le service des ambulances de la capitale britannique a même annoncé un "record historique d'interventions pour des urgences vitales".



"La hausse des températures n'est plus une menace future: elle devient une réalité de plus en plus tangible pour les Londoniens", a souligné le maire Sadiq Khan.



"Je cuis", souffle Alley, 45 ans, en situation de handicap, parlant à l'AFP dans un centre de rafraîchissement communautaire à l'ouest de Londres. Lors de la précédente vague de chaleur, il a dû être hospitalisé. "Mon médicament a cessé de faire effet car mon corps était trop chaud pour qu'il fonctionne", se souvient-il.

- Pauses fraîcheur - Cette situation est la conséquence de la présence au-dessus de l'Europe de l'Ouest d'une immense masse d'air chaud en provenance d'Afrique et comprimée par de hautes pressions en altitude.



Alors que des pans entiers de l'économie sont affectés, la Confédération européenne des syndicats (CES) a appelé jeudi l'Union européenne à instaurer des "pauses fraîcheur" obligatoires pour les travailleurs exposés à la canicule, à l'image des équipes au Mondial-2026, qui bénéficient d'interruptions de jeu liées à la chaleur.



La vague de chaleur se déplace lentement vers le nord-est, la côte atlantique française devrait repasser à l'orange selon l'agence MeteoAlarm, et le rouge gagner l'ouest de l'Allemagne, les Pays-Bas, les Alpes suisses et italiennes et la côte dalmate.



Des températures au-dessus de 30°C sont à prévoir pour plus de 70 millions d'habitants en Allemagne, 48 millions en Italie et 38 millions au Royaume-Uni.



Un record de chaleur pour un mois de juin vieux de 80 ans est tombé à Bâle (Suisse), où il a fait 38°C jeudi, et les Pays-Bas ont lancé une alerte rouge climatique inédite.



En Croatie, toute la côte adriatique et très touristique de Dubrovnik (sud) à Zadar (nord) est en alerte rouge. La mer aussi a chaud: jeudi, à Malinska, sur l'île de Krk, on enregistrait 27°C dans l'eau.



Le Danemark va basculer dans sa quasi-totalité vendredi en alerte orange canicule, tandis que l'Autriche a émis l'alerte maximale pour le weekend et lundi à Vienne et dans l'est du pays, ainsi que dans plusieurs villes du sud.

Rédigé par AFP le Jeudi 25 Juin 2026 à 10:23 | Lu 91 fois





