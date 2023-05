Cancer de la peau, une opération de dépistage gratuit le 13 mai

Tahiti, le 4 mai 2023 – Le 13 mai prochain, l'institut du cancer de Polynésie française (ICPF) va organiser une journée de prévention et de dépistage gratuits des cancers de la peau. L'opération se tiendra de 8h30 à 15h30, au Centre de la mère et de l'enfant à Pirae.



L’institut du cancer de Polynésie française (ICPF) va organiser, le 13 mai prochain, une journée de prévention et de dépistage gratuit des cancers de la peau. L'opération se tiendra au Centre de la mère et de l'enfant à Pirae, de 8h30 à 15h30. Dans un communiqué, l'ICPF rappelle qu'il existe plusieurs types de cancer de la peau. Parmi ceux-ci, les carcinomes sont les plus fréquents, à 80%, et sont “ facilement guérissables”. A contrario, le mélanome, est la forme la plus grave, “il est essentiel de le détecter le plus tôt possible. Il apparait souvent sous la forme d'une tache à l'aspect et à la couleur irrégulière ou à partir d'un grain de beauté préexistant. À un stade peu évolué, il peut être guéri facilement”.



La seule condition pour participer à une consultation gratuite est d'être âgée d'au moins 18 ans. Le dépistage est lui simple et indolore. Des ateliers de sensibilisation seront également tenus par des membres de l'ICPf, qui proposeront des quiz pour apprendre à bien protéger et surveiller sa peau.