Canada: un homme de 73 ans tue cinq de ses voisins dans la banlieue de Toronto

Montréal, Canada | AFP | lundi 19/12/2022 - Un homme de 73 ans a tué cinq de ses voisins vivant dans le même immeuble et en a blessé un autre lors d'une fusillade dans la banlieue de Toronto, a annoncé la police qui a ouvert une enquête.



Le suspect, Francesco Villi, est également décédé après avoir été abattu par les forces de l'ordre. Il résidait dans l'immeuble se trouvant à Vaughan, une ville située à une trentaine de kilomètres au nord de Toronto (Ontario).



Trois hommes et deux femmes sont décédés, a indiqué lundi Jim MacSween, chef de la police locale devant la presse, qui cherche maintenant à identifier le motif de la tuerie.



"Toutes les victimes résidaient dans l'immeuble", a-t-il dit, précisant que trois d'entre elles faisaient partie du conseil d'administration du syndicat de cette copropriété.



"Nous sommes vraiment choqués et désolés qu'un tel incident ait eu lieu dans notre région", a-t-il regretté, déplorant un "incident déchirant".



Leurs corps ont été retrouvés dans trois appartements de l'immeuble.



Une femme de 66 ans a également été "gravement blessée et se trouve à l'hôpital" a précisé M. MacSween, ajoutant que ses jours ne sont pas en danger.



D'après le quotidien Toronto Star, qui s'appuie notamment sur des documents de justice, le suspect était en conflit de longue date avec le conseil de copropriété de l'immeuble, lequel avait demandé une ordonnance restrictive contre le "comportement présumé menaçant, abusif, intimidant et harcelant de M. Villi".



Selon Kristy Denette, porte-parole de l'unité des enquêtes spéciales de l'Ontario, chargée d'enquêter chaque fois que des agents font usage de leur arme, "un officier a tiré sur l'homme et l'a abattu" dans un couloir.



Vers 20H, le suspect a été déclaré mort sur place et une arme semi-automatique a été retrouvée sur les lieux, a-t-elle dit.



"Il y avait plusieurs personnes décédées à plusieurs étages" du bâtiment, a-t-elle ajouté.



En début de soirée, vers 19H20, les policiers ont été appelés pour des tirs et "une fois arrivés sur place, les officiers ont été confrontés à une scène terrible avec plusieurs personnes déjà décédées", avait expliqué dimanche soir devant la presse M. MacSween.



L'un des agents a tiré avec son arme à feu, tuant le suspect, au troisième étage de l'immeuble.



Arme semi-automatique



"Aux familles et aux amis des victimes de la fusillade survenue hier à Vaughan: mes pensées vous accompagnent. À la personne qui a été blessée: je vous souhaite une guérison rapide et complète", a réagi le Premier ministre canadien Justin Trudeau, sur Twitter.



Lundi matin, le maire de Vaughan, Steven Del Duca a souligné l'"horrible tragédie" qui ébranle la communauté "quelques jours avant Noël et Hanouka". "C'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé voir ici", a-t-il déclaré, précisant que les gens étaient "en état de choc absolu".



Moins familier des fusillades de masse que son voisin américain, le Canada connaît toutefois une recrudescence d'actes violents de ce type, ce qui a poussé les autorités à récemment légiférer pour interdire les armes de poing.



En avril 2020, un homme armé déguisé en policier avait tué 22 personnes en Nouvelle-Ecosse, dans l'est du pays, soit la pire tuerie recensée au Canada.



En septembre, un homme a tué 11 personnes et blessé 18 autres à l'arme blanche principalement dans une communauté autochtone isolée du centre du pays.