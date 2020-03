Canada: Trudeau, à l'isolement, annonce de nouvelles mesures contre le coronavirus

Ottawa, Canada | AFP | vendredi 13/03/2020 - Le Premier ministre Justin Trudeau a appelé vendredi les Canadiens à éviter tous les voyages non-essentiels à l'étranger, en dévoilant plusieurs mesures pour contrôler l'arrivée des paquebots et avions afin de limiter la propagation du coronavirus.



Ottawa a également mis à la disposition des entreprises 10 milliards de dollars canadiens (6,5 milliards d'euros) de crédits pour les aider à traverser la situation actuelle et annoncé une réduction de 0,5 point de pourcentage du taux directeur de la banque centrale, à 0,75%.

Le gouvernement "recommande aux Canadiens d'éviter les voyages non-essentiels à l'étranger", a déclaré le chef du gouvernement, lui-même à l'isolement depuis jeudi après que sa femme Sophie Grégoire a été testée positive au Covid-19. Il s'exprimait lors d'un point-presse devant sa résidence officielle à Ottawa, où sa femme et leurs trois enfants sont placés en quarantaine.

Le chef du gouvernement a par ailleurs annoncé que l'arrivée des paquebots de croisière étrangers au Canada était repoussée "jusqu'en juillet".

"Nous allons étudier comment mieux contrôler les passagers internationaux arrivant au Canada", notamment avec des contrôles renforcés dans les aéroports, a ajouté M. Trudeau.

Le nombre d'aéroports accueillant des vols internationaux "d'outremer" va être réduit, a-t-il indiqué, une formulation semblant ainsi exclure les vols en provenance des Etats-Unis voisins.

Le Canada comptait plus de 150 cas confirmés de coronavirus vendredi, dont un mort.

- "Chocs négatifs" -

Interrogé sur son état de santé et sa capacité à diriger le pays depuis son domicile, M. Trudeau s'est voulu rassurant.

"Je veux être clair: je n'ai aucun symptôme, je vais bien, et la technologie me permet de travailler depuis chez moi", a-t-il ajouté. "Bien sûr, ce n'est pas idéal (...) mais c'est ce qu'on doit faire".

Il a rappelé qu'il resterait à l'isolement pendant 14 jours mais n'avait pas besoin d'être testé lui-même, selon ses médecins.

M. Trudeau a expliqué qu'il avait pu s'entretenir vendredi matin avec le président français Emmanuel Macron, après une série d'appels avec les dirigeants italien, américain et britannique la veille.

Ottawa annoncera également la semaine prochaine de nouvelles "mesures de relance fiscale" en faveur des entreprises et "pour protéger les Canadiens en ces temps difficiles", a précisé le ministre des Finances, Bill Morneau.

La nouvelle réduction surprise du taux directeur de la banque centrale, la deuxième de 0,5 point de base annoncée en un peu plus d'une semaine, a pour but de contrer les "chocs négatifs subis par l'économie canadienne en raison de la pandémie de Covid-19 et de la récente chute des prix du pétrole", a expliqué la Banque du Canada dans un communiqué.

Quelques heures plus tôt, les députés ont approuvé en urgence le nouvel accord commercial liant Etats-Unis, Mexique et Canada (AEUMC), juste avant de suspendre leurs travaux jusqu'au 20 avril en raison de la pandémie de coronavirus.

Le Sénat a approuvé le traité dans la foulée. L'accord sera ratifié par Ottawa une fois signé par la gouverneure générale Julie Payette, représentante de la reine Elizabeth II, chef d'Etat en titre du Canada.

Le nouveau traité commercial avait été ratifié par le Mexique le 10 décembre et promulgué par le président américain Donald Trump le 29 janvier.

Au niveau des provinces, compétentes en matière de santé publique, le Québec a annoncé vendredi la fermeture de toutes ses crèches, écoles et universités pour deux semaines, emboîtant le pas à l'Ontario voisin.