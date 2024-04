Campagne réussie en Australie et Nouvelle-Zélande

Tahiti, le 16 avril 2024 - L’élite tahitienne de la natation a participé aux Championnats d’Australie par groupe d’âge du 7 au 14 avril à Gold Coast avec huit nageurs, et, avec deux nageurs, aux Championnats de Nouvelle-Zélande Élite à Hastings du 9 au 13 avril. Le bilan d’ensemble est positif avec des podiums, des records de Polynésie et des qualifications pour des championnats nationaux et internationaux.



La fédération tahitienne de natation (FTT) a fait le choix cette année d’envoyer ses meilleurs éléments aux Championnats d’Australie et de Nouvelle-Zélande plutôt que dans les compétitions nationales programmées à cette époque de l’année et auxquelles les meilleurs nageurs tahitiens participent régulièrement. Raccourcir la durée aérienne du déplacement et surtout son coût financier ont motivé la décision de la FTT. Mais l’élite tahitienne continuera à participer à des échéances nationales comme ce sera le cas en juillet prochain et probablement en fin d’année.



Le niveau des Championnats d’Australie par groupe d’âge, et de Nouvelle-Zélande Élite, constituait un très bon test pour situer la compétitivité de l’élite tahitienne. Et ce test fut probant avec des médailles, des records de Polynésie, des meilleures performances régionales (MPR, un record par catégorie d’âge), des qualifications pour les championnats nationaux et pour la Coupe de la confédération méditerranéenne de natation (Comen) et beaucoup de records personnels.



Les nageurs du Centre de perfectionnement polynésien (CPP) sont arrivés affûtés aux championnats australiens et néo-zélandais d’autant qu’ils ont suivi un stage d’entraînement de dix jours à Brisbane pour les uns avant de rejoindre leur lieu de compétition à Gold Coast. Keha Desbordes et Teiva Gehin étaient présents en Nouvelle-Zélande, se préparant aussi pendant dix jours dans le club de North Shore avant de se lancer en compétition à Hastings sur l’île du Nord. Les huit nageurs en lice à Gold Coast (Déotille Videau et Heimaruiti Bonnard chez les dames, Rohutu Teahui, Naël Roux, Teherearii Oopa, Enzo Kernivinen, Enoa Vial et Sosthène Videau chez les messieurs) ont quasiment tous nagé à un très bon niveau et si tous n’ont pas battu des records et des MPR, nombre de records personnels sont tombés. Ce fut aussi le cas de Keha Desbordes et Teiva Gehin en Nouvelle-Zélande.

Rohutu Teahui et Déotille Videau en évidence



Le bilan tahitien est donc globalement très satisfaisant, mais on doit tout de même mettre en exergue un nageur et une nageuse présents en Australie. Le jeune (14 ans) Rohutu Teahui s’est ainsi particulièrement distingué en décrochant trois podiums dont deux médailles d’or sur 50 et 100 mètres dos dans sa catégorie d’âge, en établissant deux records de Polynésie, l’un sur 200 m dos, l’autre au relais 4x50 m 4 nages avec Naël Roux, Teherearii Oopa et Sosthène Videau et en battant plusieurs MPR de 14 à 18 ans sur 50 m nage libre et 100 m dos. Le sociétaire de l’OLP a en outre obtenu une qualification pour les Championnats de France Élite sur 50 m dos agrémentée d’une qualification pour la Comen sur 100 m dos. Le bilan personnel de Rohutu Teahui est excellent mais n’est pas surprenant compte tenu de son potentiel.



En exergue également, Déotille Videau qui a battu deux records de Polynésie sur 50 m papillon et 200 m 4 nages et qui a aussi réalisé un minima pour la Coupe de la confédération méditerranéenne de natation sur 100 m papillon. Naël Roux a aussi bousculé les tablettes tahitiennes car, outre son record de Polynésie en relais, il a réalisé une MPR sur 200 m nage libre.



Enoa Vial n’a pour son part cessé d’améliorer ses chronos personnels, ce qui lui a permis de signer un chrono qualificatif pour les Championnats de France Open sur 800 mètres. Les Tahitiens ont disputé plusieurs finales A et si seul Rohutu Teahu est monté sur les podiums, certains n’en sont pas passés loin. Le relais 4x50 m 4 nages, auteur du record de Polynésie, a fait 5e en 14-18 ans, Déotille Videau a terminé 6e du 100 m papillon en 14 ans, Tehearearii Oopa s’est également classé 6e du 50 m papillon chez les 15 ans et Enoa Vial a terminé au pied du podium sur 800 m nage libre.



De leur côté, Keha Desbordes et Teiva Gehin ont confirmé la bonne santé de la natation tahitienne en Nouvelle-Zélande. Keha Desbordes a fait 8e d’une finale de 100 m dos relevée après avoir battu le record de Polynésie sur la distance en série. Keha Desbordes et Teiva Gehin sont tous deux rentrés en finale du 50 m dos y décrochant respectivement la 4e et la 7e place. Teiva Gehin a disputé la finale du 50 m brasse s’y classant 6e et a battu plusieurs records personnels à Hastings. Sylvain Roux, le directeur technique de la FTT et responsable du CPP, a bien évidemment tiré des enseignements positifs des performances de ses protégés avec toutefois quelques réserves : “Au vu de nos résultats, il y a bien sûr de quoi être satisfait, mais je suis un entraîneur exigeant et je pense que l’on pouvait faire encore mieux. Mais ce fut une compétition exigeante pendant une semaine avec de longues journées et c’est peut-être pour cela que l’on a été moins bien sur certaines courses où j’attendais mieux. Et puis on n’est pas au pic de notre forme en avril mais nos nageurs ont fait preuve d’un super état d’esprit.”



La natation tahitienne sera encore présente en Nouvelle-Zélande cette semaine aux championnats nationaux par groupe d’âge, Angelo Boungo, Mathéo Baffert, Paol Lorzi et Rainui Chenon y représentant le CNP. Toki Temaiana (I Mua) sera pour sa part en lice aux Championnats de France juniors.



Patrice Bastian

Les temps forts

Australie

Médailles

Or : Rohutu Teahui en 14 ans au 50 m et 100 m dos

Bronze : Rohutu Teahui en 14 ans au 200 m dos



Records de Polynésie

Déotille Videau : 29’’24 au 50 m papillon

Déotille Videau : 2’27’’48 au 200 m 4 nages

Rohutu Teahui : 2’09’’08 au 200 m dos

R. Teahui, N. Roux, T. Oopa, S. Videau : 1’45’’51 au 4x50 m 4 nages



Meilleures performances régionales

Rohutu Teahui : MPR 14, 15, 16 ans au 50 m nage libre en 24’’32

Rohutu Teahui : MPR 14, 15, 16, 17, 18 ans au 100 m dos en 58’’32

Naël Roux : MPR 18 ans au 200 m nage libre en 1’54’’30



Qualification aux Championnats de France Élite

Rohutu Teahui : 50 m dos



Qualification aux Championnats de France Open

Enoa Vial : 800 m nage libre



Qualification pour la Comen

Déotille Videau : 100 m papillon

Rohutu Teahui : 100 m dos



Nouvelle-Zélande

Record de Polynésie

Keha Desbordes : 57’’42 au 100 m dos

