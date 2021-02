Campagne de dépistage de la tuberculose dans les écoles de Heiri, Farahei et Vaiaha

Tahiti, le 4 février 2021 - Dans un communiqué diffusé jeudi, la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) a indiqué qu'une personne atteinte de tuberculose a été en contact avec les élèves et le personnel des écoles maternelles de Heiri et Farahei et l'école élémentaire de Vaiaha. Une campagne de dépistage de l'ensemble des élèves et du personnel des établissements été organisée.



Une personne atteinte de tuberculose a été en contact avec les élèves et le personnel de trois écoles publiques de Faa’a, a indiqué ce jeudi la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) dans un communiqué. Les écoles maternelles de Heiri et Farahei et l’école élémentaire de Vaiaha, à Faa'a, sont concernées. Les parents d’élèves et les personnels des établissements ont déjà été informés.



La personne malade a été prise en charge et a bénéficié d’un traitement adapté et n'est plus contagieuse précise la DGEE.



Le médecin et l’infirmière en charge de la lutte antituberculeuse au bureau de veille sanitaire (BVS), en coordination avec le centre de consultations spécialisées en hygiène et santé scolaire (CCSHSS) et la DGEE ont organisé un dépistage de l’ensemble des élèves et des

personnels des écoles ayant été en contact avec la personne malade.



Rappelons que la tuberculose une maladie infectieuse provoquée par une bactérie (Mycobacterium tuberculosis) et qui se transmet par voie aérienne. Cette maladie évolue lentement, et le malade peut déjà être contagieux avant d’avoir des symptômes. On en guérit complètement avec un traitement antibiotique.