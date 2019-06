Camille, Tehani et Rosemay, les beautés fatales de la Tahiti Fashion Week

Papeete, le 15 juin 2019 - La jeune Camille a remporté vendredi soir le concours de mannequins organisé dans le cadre de la 6e édition de la Tahiti Fashion Week. Avec ses deux dauphines, Tehani et Rosemay, Camille pourra partir réaliser des tests photos dans la capitale de la monde, Milan.





Sourires esquissés, démarches élancées, poses langoureuses étudiées, regards fixes vers l'horizon ou encore port du sac à main faussement négligé, les 14 mannequins qui concourraient vendredi soir au Sofitel Ia Ora Beach Resort à la Tahiti Fashion Week, avaient tout des véritables pros du métier.

Et à l'issue des 18 passages bien orchestrés lors du dernier défilé de cette semaine fashion, ce sont Camille, Tehani et Rosemay qui ont « tapé dans l’œil » du jury. Les trois jeunes filles ont gagné leurs tickets pour partir à Milan pour une série de tests de photos avec l'agence Brave Models Management.

« Je n'avais jamais défilé, j'ai fait cela pour le fun au départ et je suis super contente », souligne avec une émotion non dissimulée, la jeune gagnante Camille, lycéenne de 16 ans.

Et pour sa première expérience sur un podium, Camille avec son 1m77, a su « séduire » le jury et notamment Giorgio, le talent scout. « Elle a un visage magnifique, elle est un peu comme une fleur qui vient d'éclore », souligne le Milanais visiblement sous le charme de Camille, mais également de ses deux copines, aux physiques un peu différents, ce qui plaît particulièrement au talent scout. « Dans les années 90s, il y a avait davantage de stéréotypes dans le mannequinat, on cherchait des models précis. Aujourd'hui, c'est plus ouvert, on cherche aussi des personnalités différentes selon les capitales de la mode », précise-t-il.