Paris, France | AFP | vendredi 20/04/2018 - Camille Combal va quitter "Touche pas à mon poste", l'émission de Cyril Hanouna sur C8 où il était très présent depuis six ans, a annoncé l'animateur vendredi au site Puremédias.



"L'aventure +TPMP+ va prendre fin pour moi en juin. (...) Je pense qu'il faut se renouveler", a déclaré Camille Combal, 36 ans, qui est également aux commandes de la matinale de la radio Virgin après être passé par Fun Radio, NRJ mais aussi les chaînes W9, NRJ 12, M6. Et C8 où il a animé plusieurs émissions.

"J'aurais aimé grandir dans l'émission", a regretté l'animateur. "C'est ce qui devait arriver cette année - j'ai même arrêté ma quotidienne +Il en pense quoi Camille?+ pour ça. Malheureusement, ça ne s'est pas fait".

"J'avais envie d'essayer de nouvelles choses, j'en ai toujours envie et j'espère qu'elles plairont aux gens. Donc je ne sais pas encore ce que je fais à la rentrée, que ce soit sur C8 avec les copains ou ailleurs", a lancé Camille Combal, précisant qu'il aimerait "beaucoup rester dans le groupe Canal+", qui édite la chaîne C8.

"Mais franchement, j'irai où on veut bien de moi, où on peut faire de belles choses et où le projet est intéressant", a souligné l'animateur.