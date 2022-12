Cambodge: au moins 19 morts dans l'incendie d'un hôtel casino

Poipet, Cambodge | AFP | jeudi 29/12/2022 - Au moins 19 personnes ont trouvé la mort dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'incendie d'un hôtel casino à la frontière du Cambodge et de la Thaïlande, mais les autorités cambodgiennes craignent que le bilan s'alourdisse.



Le feu s'est déclaré mercredi vers 23h30 (16h30 GMT) au Grand Diamond City, dans la ville cambodgienne de Poipet.



"Il y a 19 morts à ce stade. Le nombre total de morts pourrait être encore plus élevé", a indiqué à l'AFP Sek Sokhomm, directeur du service d'information de la province de Banteay Mean Chey, le précédent bilan faisant état de dix morts.



Une opération de secours menée conjointement par les Cambodgiens et les Thaïlandais a été interrompue jeudi soir pour la nuit. "Travailler dans ces conditions est dangereux", a expliqué Satit Surungsit, 53 ans, membre d'un groupe de sauveteurs thaïlandais.



Des bâtiments calcinés, il ne reste que les fondations et des bouts de façade.



Du côté thaïlandais, les autorités locales ont recensé treize blessés graves, a indiqué un responsable de la province de Sa Kaeo, frontalière du Cambodge.



"Plus de 50 personnes" sont soignées dans des hôpitaux de cette province thaïlandaise, a indiqué son gouverneur, Parinya Phothisat. Environ soixante autres ont quitté l'hôpital après un examen médical.



- "Fumée partout" -

En tout, 79 Thaïlandais, 30 Cambodgiens et 8 Indonésiens sont passés par les hôpitaux thaïlandais, a-t-il précisé.



Des photos prises au moment du sinistre ont montré la manœuvre périlleuse de pompiers qui, à l'aide d'une grue, tentaient d'extraire d'un bâtiment en flammes des personnes piégées sur un balcon ou le rebord des fenêtres.



Le complexe, haut de plusieurs étages, ainsi qu'une passerelle reliant deux immeubles ont été ravagés par le feu.



Des pompiers thaïlandais ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie.



Un membre de la fondation thaïlandaise de secourisme Ruamkatanyu a précisé à l'AFP que le feu s'est rapidement propagé dans l'hôtel casino, en raison de la présence de moquette.



"L'incendie était intense, il y avait de la fumée partout. J'ai vu des personnes courir pour s'échapper de la fumée", a-t-il déclaré.



Les secouristes ont eu du mal à intervenir en raison de cette fumée, a décrit Naphat Klonkliang, de la fondation Ruamkatanyu, qui a retrouvé deux corps sans vie.



Quelque 400 personnes travaillent au Grand Diamond City, selon la police cambodgienne.



- Thaïlande très proche -

La loi interdit aux citoyens du Cambodge, l'un des pays les plus pauvres d'Asie, de participer à des jeux d'argent dans les casinos.



Mais de nombreux casinos pour étrangers ont essaimé dans les villes frontalières, comme Poipet, où afflue une clientèle essentiellement thaïlandaise. Les casinos sont officiellement bannis en Thaïlande, ce qui incite les joueurs à franchir la frontière.



Le Grand Diamond City se trouve à environ 200 mètres du poste frontière, sur la route animée qui relie la capitale thaïlandaise Bangkok à Siem Reap, ville touristique cambodgienne connue pour les temples d'Angkor situés à proximité.



Ces derniers mois, plusieurs incendies meurtriers dans des établissements de nuit, régulièrement soupçonnés de ne pas respecter les règles élémentaires de sécurité, se sont déclarés en Asie du Sud-Est.



En août, un feu dans une discothèque près de Pattaya, en Thaïlande, a fait 26 morts, principalement des jeunes locaux venus faire la fête.



Un mois plus tard, 32 personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d'un bar karaoké dans la banlieue de Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam.