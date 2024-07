Californie: les pompiers combattent le mégafeu dans des conditions plus difficiles

Los Angeles, États-Unis | AFP | lundi 28/07/2024 - Les pompiers ont continué de combattre le mégafeu qui ravage le nord de la Californie dimanche, dans des conditions de plus en plus propices à sa progression avec des vents renforcés et des températures en hausse, selon les autorités.



Le "Park Fire", qui a démarré près de la petite ville de Chico, avait dévoré plus de 144.500 hectares d'après des estimations dimanche soir, a rapporté Billy See de l'agence étatique Cal Fire, devenant le septième incendie le plus destructeur de l'histoire californienne.



Des progrès ont été faits samedi sous des vents faibles et une température fraîche permettant aux soldats du feu de contrôler 12% du "Park Fire", a indiqué M. See en conférence de presse.



Mais les conditions ont été plus difficiles dimanche, a-t-il dit, évoquant une chaleur plus prononcée et des vents plus forts.



L'incendie a jusque-là provoqué l'évacuation de 4.200 personnes du comté de Butte et brûle dans une région montagneuse à environ 145 kilomètres de Sacramento, la capitale de l'Etat.



Les pompiers doivent ainsi lutter sur un terrain accidenté, alors que l'activité du feu "se renforce", a averti Mark Brunton, le chef des opérations.



Environ 4.000 agents, des moyens aériens et des bulldozers sont mobilisés contre cet incendie qui n'a pas encore fait de mort. Il a cependant détruit ou endommagé 67 bâtiments, selon M. See.



Chico se situe à environ 25 kilomètres de Paradise, ville dévastée en 2018 par l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu la Californie, avec 85 morts.



Les fumées du "Park Fire" ont été soufflées par les vents jusque dans d'autres Etats voisins.



Jeudi, la police a arrêté un homme de 42 ans suspecté d'avoir allumé l'incendie en envoyant dans un ravin une voiture en flammes.



Les scientifiques estiment que le changement climatique renforce l'intensité des catastrophes liées à la météo.



Dans l'Oregon, l'incendie Durkee, qui s'est déclaré plus tôt en juillet, a détruit près de 290.000 hectares et a été contenu à environ 50%, a indiqué l'agence chargée de lutter contre les incendies de forêt dans l'État.

le Lundi 29 Juillet 2024 à 06:19 | Lu 74 fois