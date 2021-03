Californie: 13 morts dans une collision entre un véhicule bondé et un poids lourd

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mardi 02/03/2021 - Une collision entre un véhicule bondé de passagers et un poids lourd a fait treize morts et de nombreux blessés mardi matin dans le sud de la Californie, a annoncé la police de la route, révisant légèrement à la baisse un premier bilan donné plus tôt par un hôpital.



L'accident, survenu vers 06h15 non loin de la frontière avec le Mexique, a impliqué un poids lourd tractant deux remorques qui a percuté un gros SUV Ford modèle Expedition qui traversait une route nationale, a indiqué lors d'une conférence de presse Omar Watson, responsable de la police de la route californienne chargée de l'enquête.



"Il y avait 25 personnes dans le Ford Expedition, y compris le conducteur. Malheureusement, douze des occupants, dont le conducteur, sont décédés sur place et une autre personne est morte de suites de ses blessures après avoir été transportée à l'hôpital", a précisé le policier.



Selon le site de Ford, le modèle Expedition est prévu pour accueillir au maximum huit personnes.



Un peu plus tôt, une responsable d'un hôpital voisin à El Centro avait déclaré que 28 personnes au total se trouvaient dans le SUV et que quinze d'entre elles étaient mortes.



Selon le chef Watson, les victimes décédées sont âgées de 20 à 55 ans mais au moins l'un des passagers blessés était mineur, âgé de 16 ans.



L'identité du conducteur a été confirmée mais n'a pas été dévoilée par les secours, qui s'efforçaient encore d'identifier certains passagers, une tâche rendue d'autant plus difficile par la violence du choc.



Victimes mexicaines ?



"Certains ont été éjectés sur la chaussée, sur le sol, et sont morts des suites de leurs blessures. D'autres ont été retrouvés morts à l'intérieur du véhicule et d'autres encore étaient blessés et ont réussi à s'extraire par leurs propres moyens", a détaillé Omar Watson.



Certaines des victimes pourraient venir du Mexique voisin car le policier a expliqué "travailler avec le consulat du Mexique pour déterminer qui exactement se trouvait dans le véhicule et faire en sorte de prévenir les familles".



Omar Watson a précisé que l'accident, dont les circonstances restent à élucider, n'était pas survenu lors d'une course poursuite impliquant les forces de l'ordre. "Nous ne savons pas exactement ce qui a provoqué la collision. (...) Mais évidemment, un tel véhicule n'est pas prévu pour transporter autant de gens", a-t-il déclaré.



Le chauffeur du poids lourd, qui n'a été que "modérément blessé", devrait pouvoir aider les enquêteurs par son témoignage.



L'accident est survenu sur la route nationale 115, à proximité de Holtville, à une dizaine de kilomètres au nord de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.



Les images de la collision diffusée par des médias locaux montrent un poids lourd blanc, ses deux remorques en portefeuille en travers de la route, l'avant encastré dans le flanc d'un gros SUV de couleur bordeaux.



La cabine du camion est presque intacte mais l'autre véhicule, bien que toujours sur ses quatre roues, paraît très endommagé.