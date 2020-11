Calédonie: un nouveau directeur général pour sauver la SNL

Paris, France | AFP | jeudi 19/11/2020 - Le groupe minier français Eramet a annoncé jeudi soir l'arrivée d'un nouveau directeur général au chevet de sa filiale calédonienne mal en point, la Société Le Nickel (SLN).



La nomination de Guillaume Verschaeve, nouveau directeur général de la SLN, est "effective dès ce jour" pour succéder à l'Ecossais Colin McGibbon et mettre en œuvre "l'ensemble des volets du plan de sauvetage de la SLN", selon un communiqué.



"Sous la direction de Guillaume Verschaeve, la SLN va poursuivre la dynamique engagée depuis deux ans pour transformer l'entreprise et lui faire retrouver le chemin de la rentabilité", a indiqué Christel Bories, PDG d'Eramet, citée dans le texte.



Exploitant historique du nickel calédonien, la SLN, qui détient plusieurs sites d'extraction et une usine métallurgique à Nouméa, avait indiqué en septembre "avoir besoin de trésorerie alors qu'elle est frappée de plein fouet par la crise économique".



Au bord de la faillite, le premier employé privé de l'île avait alors engagé une procédure préventive de règlement amiable de ses difficultés.



M. McGibbon, qui avait pris les rênes de la SLN le 14 février dernier, "a décidé de quitter la Nouvelle-Calédonie" et "assurera une mission sur les opérations nickel du groupe à la direction de la stratégie d'Eramet".



M. Verschaeve travaille depuis 20 ans chez Eramet où il a notamment piloté les sites industriels de production d'alliages de manganèse en Norvège, aux Etats-Unis et en France.